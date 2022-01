Chàng trai từng gây chú ý ở "Hành lý tình yêu", là mẫu nam sở hữu những bộ ảnh nghìn like

Võ Gia An (24 tuổi, quê Bình Định) được biết đến qua nhiều gameshow truyền hình, đặc biệt là sau lần xuất hiện trong "Hành lý tình yêu". Câu chuyện của Gia An thời điểm ấy đã từng là chủ đề tranh luận khá nhiều trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Rời khỏi chương trình, Gia An tiếp tục gây chú ý với những bộ ảnh thời trang hút mắt. Ngoài làm mẫu ảnh, chàng trai quê Bình Định còn thử sức với nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất, đóng phim, đóng quảng cáo… Dù không phải là công việc chính nhưng anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

“Với mình ngoài việc trở thành mẫu ảnh chuyên nghiệp mình cũng mong muốn trở thành diễn viên điện ảnh. Làm diễn viên đôi khi có thể khám phá ra nhiều điều thú vị về cuộc sống từ các vai diễn mình đảm nhận”, Gia An chia sẻ.

Trong suốt hành trình từ chàng trai không biết gì về nghệ thuật cho đến thời điểm hiện tại, Võ Gia An từng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách về cả kiến thức, kỹ năng và áp lực đến từ dư luận.

Gia An tâm sự: “Bản thân là một người hoạt động nghệ thuật không chuyên, mình luôn phải cố gắng tự đầu tư thời gian để học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng của những người đi trước để không ngừng làm mới bản thân. Thậm chí, có những ngày chỉ có thời gian ngủ khoảng 4 tiếng khiến bản thân mệt mỏi vô cùng”.

Bên cạnh đó, Võ Gia An cũng chia sẻ thêm rằng để theo nghề mẫu, diễn viên, bản thân cậu cũng không dưới 10 lần bị trách móc một cách thậm tệ bởi kỹ năng còn kém. Tuy nhiên, Gia An vẫn luôn tự nhủ rằng những lời trách mắng đó chính là lý do giúp cậu trưởng thành hơn, ý thức được bản thân phải nỗ lực không ngừng nghỉ để theo đuổi đam mê.

Bên cạnh những khó khăn, thử thách trong công việc thì chàng trai trẻ Võ Gia An cảm thấy bản thân là một người may mắn vì luôn nhận được sự ủng hộ của người thân, sự hỗ trợ đắc lực của thầy cô, đồng nghiệp.

https://soha.vn/chang-trai-tung-gay-chu-y-o-hanh-ly-tinh-yeu-la-mau-nam-so-huu-nhung-bo-anh-nghin-like-20220129141659688.htm