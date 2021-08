Chàng trai tật nguyền đi xe lăn 7 ngày từ TP.HCM về quê, xúc động vì nhiều "quý nhân" giúp đỡ

Theo Doanh nhân Việt Nam, Trần Văn Trường (sinh năm 1998, ở An Hòa Hải, Tuy An, Phú Yên) từng trải qua một trận ốm khủng khiếp lúc nhỏ, lên cơn sốt co giật rồi từ đó đến nay phải làm bạn với chiếc xe lăn.

Dù không lành lặn như những người khác nhưng anh vẫn luôn nghị lực, cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi bản thân. Tháng 2/2021, anh rời quê nhà, rời cha mẹ vào TP.HCM với mong muốn kiếm thêm thu nhập từ nghề bán vé số dạo.

Bán được một tháng thì dịch bệnh bùng phát, anh phải cầm cự ở xóm trọ trông chờ hết dịch để đi bán lại. Hết tiền, không thể cầm cự sống ở TP.HCM được nữa, anh lại không thể liên lạc với bất cứ phương tiện nào để về, anh liều mình ngồi trên xe rồi cứ thế lăn về quê.

Đi được 6 ngày, tới địa phận Cam Ranh, anh đuối sức không thể đi được nữa phải đăng lên Facebook nhờ mọi người cứu giúp.

May mắn thay sáng ngày 4/8, anh đã được hội bạn hữu đường xa tỉnh Khánh Hòa đưa đến Phú Yên và 12h trưa, Đội SOS Hội chữ thập đỏ Phú Yên đã đón anh về và bàn giao cho gia đình và địa phương.

Tâm sự với PV Doanh nghiệp & Tiếp thị, anh Trường cho biết: "Lúc đầu, mình rất hoang mang vì quãng đường rất là dài. Trên đường mình về quê thì cũng được nhiều người giúp đỡ, có người phát cơm, phát thức ăn, đồ uống miễn phí. Mình ngồi trên chiếc xe lăn cứ chạy hoài chạy hoài. Lúc nào hết điện thì vào cây xăng, có chỗ cho sạc nhờ có chỗ không".

"Quãng đường về quê rất mệt mỏi, vất vả. May nhờ có hội bạn hữu đường xa tỉnh Khánh Hòa và Đội SOS Hội chữ thập đỏ Phú Yên giúp đỡ rất nhiệt tình nên mình có thể về quê an toàn", anh Trường xúc động chia sẻ với nguồn trên.

Hiện tại, anh Trường đang ở trong khu cách ly tại xã An Hòa Hải. Khi hết thời gian cách ly, anh có thể trở về bên gia đình.

Tổng hợp