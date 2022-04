Chàng trai hí hửng trải nghiệm khinh khí cầu, nào ngờ trở thành nỗi ám ảnh suốt đời

Mới đây vào ngày 1/4, một đoạn video dài vẻn vẹn 24 giây được đăng tải trên TikTok chia sẻ về trải nghiệm thú vị của một thanh niên khi lần đầu chiêm ngưỡng khung cảnh trên cao bằng khinh khí cầu đã gây bão cộng đồng.

Đoạn video đã thu hút nhiều lượt xem và hơn 650,000 lượt chia sẻ vì diễn biến gây thót tim người xem. Được biết, chính chủ của tài khoản đã đăng đoạn video tên là Nicholas McCall.

Đoạn video mở đầu bằng khung cảnh tuyệt đẹp của thị trấn Perris, bang California, Mỹ, phía xa là những ngọn núi trong tiết trời nắng đẹp.

Chàng trai vui vẻ chia sẻ trải nghiệm khinh khí cầu đầu tiên trong đời

Anh chàng hứng thú ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này và trải nghiệm cảm giác thú vị cùng những người trong đoàn tham quan.

Chuyến đi sẽ trở thành kỉ niệm đẹp nếu như gió không đột nhiên thổi mạnh khiến chiếc khinh khí cầu bật tung và lao xuống mặt đất.

Mọi người trên khinh khí cầu bắt đầu hoảng loạn la hét cầu cứu sự giúp đỡ nhưng điều đó là bất khả thi bởi không ai có thể ứng cứu khẩn cấp.

Hành khách la hét trong khi chiếc khinh khí cầu lao xuống đất

Hướng dẫn viên cố gắng hét lớn "bám chắc và giữ nguyên vị trí" để trấn an hành khách trong khi chiếc kinh khí cầu đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Khung cảnh hoảng loạn với những tiếng la hét của hành khách đang nghiến chặt răng trong sợ hãi.

Nicholas đã dừng hết sức lấy điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc nguy hiểm này. Do lực va chạm khá lớn nên điện thoại của anh rung lắc rất mạnh và 20 giây sau cảnh quay vụt tắt.

Nhiều người để lại sự nghi ngờ về số phận của những thành viên trên chiếc khinh khí cầu gặp nạn. Rất may, Nicholas tiết lộ dưới phần bình luận rằng tất cả mọi người đều an toàn và không ai bị thương. Chiếc khinh khí cầu đã tiếp đất an toàn tại một khu đất trống ngoài thị trấn.

Toàn cảnh vụ tai nạn của chuyến trải nghiệm khinh khí cầu

Doanh nghiệp Balloon SkyDive chịu trách nhiệm cho chuyến đi đã từ chối trả lời báo giới chi tiết của chuyến đi. Những người có mặt trong chuyến đi gặp nạn được cho là rất may mắn vì hầu hết những vụ việc tương tự sẽ gây thương vong.

Theo một nghiên cứu, gần 80% các vụ tai nạn liên quan đến khinh khí cầu là do gió thổi mạnh.

