Chân tướng 'nữ quái' trộm đồng hồ Rolex 2 tỷ của bạn trai quen qua mạng: Hoa hậu từng đăng quang tại Mỹ

Thủ đoạn trộm đồng hồ Rolex 2 tỷ của bạn trai quen qua mạng



Anh Nguyễn Minh Tân (SN 1997, ngụ quận 3) thông qua mạng xã hội thì quen với Lã Thị Anh (SN 1990, ngụ TP Hà Nội, trú quận 7, TP.HCM). Cả hai thường trò chuyện trên mạng xã hội nên phát sinh tình cảm nên tiến hành gặp gỡ ngoài đời thật.

Đầu tháng 8/2021, anh Tân tới căn hộ chung cư Sunrise, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM để gặp Anh. Sau đó, anh này rủ Anh tới nhà mình chơi và cô gái đồng ý.

Trong quá trình yêu đương, anh Tân thường kể với Anh về thú sưu tập đồng hồ hàng hiệu của mình, đặc biệt là chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Vì tò mò nên tranh thủ lúc bạn trai ngủ, Anh vào mở tủ chụp lại chiếc đồng hồ trên.

Sau đó, do mâu thuẫn nên cả Anh và anh Tân cự cãi đòi chia tay. Sẵn việc đang nợ 1 tỉ vì đầu tư tiền ảo nên Anh nghĩ đến chiếc đồng hồ Rolex giá trị kia.

Chiếc đồng hồ tang vật. Ảnh: Hải Đăng

Lã Thị Anh thông qua Tô Văn Toàn (SN 1990, ngụ quận Phú Nhuận) mua một chiếc đồng hồ nhái chiếc Rolex kia với giá gần 15 triệu đồng.

Ngày 11/9, anh Tân liên lạc với Anh xin lỗi và mời tới nhà chơi. Chớp thời cơ này, cô gái đã lợi dụng lúc anh này ngủ say nên đánh tráo chiếc đồng hồ đểu vào trong tủ.

Ngày 13/9, Anh mang đồng hồ qua nhà Toàn cầm với giá 1 tỷ đồng. Toàn đưa cho Anh 970 triệu đồng, số tiền còn lại là tiền công cũng như chi phí đưa đồng hồ đi đánh bóng.

Đến 15/9, anh Tân phát hiện mất chiếc đồng hồ nên báo cho công an. Quá trình điều tra, công an xác định Anh là nghi phạm gây án nên bắt giữ. Từ lời khai, công an thu hồi lại chiếc đồng hồ.

Chân dung Hoa hậu bị bắt vì trộm đồng hồ

Khi vụ việc được phanh phui, nhiều người đã nhận ra Lã Thị Anh chính là Lã Kỳ Anh, một gương mặt quen thuộc khi từng đăng quang Miss Vietnam Continents 2018 diễn ra tại Mỹ (cuộc thi Ngọc Trinh chiến thắng vào năm 2011).

Thanh Niên dẫn lời cô gái này chia sẻ vào thời điểm đăng quang rằng: “Chinh chiến và đăng quang trên đất Mỹ xa xôi nhưng tôi vẫn luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè, khán giả trong và ngoài nước. Tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Sau chiến thắng này, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển thêm cho bản thân cũng như tham gia nhiều các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn".



Thời điểm sau khi đăng quang, Lã Thị Anh lấy nghệ danh là Lã Kỳ Anh, thường xuyên thể hiện niềm đam mê diễn xuất, mong ước tiếp gót diễn viên Trương Ngọc Ánh và "đả nữ" Ngô Thanh Vân.

Khi đăng quang, cô gái này cũng cho biết mình theo học tại trường Điện ảnh New York - khoa Sản xuất phim.



Lã Kỳ Anh (tên thật Lã Thị Anh) khi đăng quang. Ảnh: ngoisao.net

Tuy nhiên, quãng thời gian sau đó, Lã Kỳ Anh bất ngờ chuyển hướng sang kinh doanh lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam và thành lập một công ty chuyên về du học. Cô gái này còn là CEO của chuỗi nhà hàng Quán Việt Cô Kỳ, chuyên về các món ăn Việt tại Singapore.

Khi thành lập chuỗi nhà hàng trên, Kỳ Anh tham vọng: "Em muốn đưa ẩm thực Việt ra thị trường quốc tế, Việt Nam không chỉ có món phở mà còn rất nhiều những món ăn khác. Em cũng đã dành hai năm tìm hiểu và tự tay làm ra món bún nước, mong rằng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người trên con đường kinh doanh".

Bên cạnh đó, Kỳ Anh còn thể hiện mình là một võ sư tài năng khi mà từ nhỏ đã không thích phụ thuộc và luôn sống mạnh mẽ. Cô chia sẻ với báo chí, mình đến với võ thuật như một sở thích nhưng bất ngờ gặt hái nhiều thành quả và từng đoạt nhiều giải thưởng võ thuật Takewondo đai đen 4 đẳng.

Quá khứ lẫy lừng của Lã Kỳ Anh khiến nhiều người bất ngờ khi Hoa hậu ngày nào lại bị bắt vì trộm đồng hồ. Vết trượt dài khi tham gia đầu tư tiền ảo dẫn đến món nợ tiền tỷ có thể là lý do khiến Hoa hậu từng đăng quang tại Mỹ lại trở thành đối tượng vi phạm pháp luật. Ai cũng bày tỏ tiếc nuối cho cô gái đẹp và tài năng thuở nào.

Tổng hợp