Chân dung người thay Shark Bình làm tổng giám đốc Tập đoàn NextTech

Thông tin Shark Bình (tên thật là Nguyễn Hoà Bình, sinh năm 1981) bị khởi tố và bắt tạm giam đang được công chúng theo dõi sát sao. Được biết, ông Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác bị khởi tố về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra từ cơ quan chức năng, dù dự án "đồng tiền số Antex" triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng ông Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án AntEx, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Vì vậy ở thời điểm hiện tại, "số phận" NextTech - tập đoàn công nghệ do Shark Bình sáng lập cũng là câu hỏi lớn.

Ông Nguyễn Hoà Bình tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tính đến tối ngày 14/10/2025, theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, NextTech có tên đầy đủ là CTCP Tập đoàn NextTech, được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tập đoàn NextTech. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 21/2/2013 với ngành nghề kinh doanh chính là Đại lý du lịch.

Hiện tại địa chỉ trụ sở chính của công ty là tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (nay là phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật kiêm TGĐ của NextTech là ông Đào Mạnh Dũng, không phải ông Nguyễn Hoà Bình.

Thông tin về NextTech trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy ông Đào Mạnh Dũng đang là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ảnh chụp màn hình)

Theo tìm hiểu, vị trí đại diện theo pháp luật và TGĐ NextTech đã thay đổi nhiều lần theo thời gian.

Ở thời điểm mới sáng lập CTCP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft) - tiền thân của NextTech vào năm 2001, Shark Bình chỉ có một mình, đảm nhận toàn bộ vai trò ở công ty. Đến năm 2006, khi công ty đã nhận được đầu tư từ quỹ nước ngoài, lượng nhân sự đông lên, Shark Bình giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.

Năm 2013, PeaceSoft tái cơ cấu và chuyển thành NextTech.

Đến tháng 12/2020 - thời điểm vốn điều lệ của NextTech được đăng ký lên mức 500 tỷ đồng, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình vẫn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ và là người đại diện pháp luật.

Năm 2022, vị trí TGĐ NextTech được chuyển từ Shark Bình sang ông Đào Minh Phú. Và từ tháng 4/2024 đến nay, vị trí này do ông Đào Mạnh Dũng đảm nhận.

Quãng thời gian thay đổi TGĐ này cũng xuất hiện sự biến động lớn về vốn điều lệ của NextTech. Cụ thể, tháng 10/2023, vốn điều lệ doanh nghiệp giảm mạnh từ 500 tỷ đồng xuống chỉ còn 4,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo trang web chính thức của NextTech, ông Nguyễn Hòa Bình được giới thiệu là Nhà sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc Khởi nghiệp.

Thông tin về Shark Bình trên website NextTech

Về phía ông Đào Mạnh Dũng, doanh nhân sinh năm 1986 này khá kín tiếng. Ngoài TGĐ NextTech, ông Đào Mạnh Dũng còn liên quan đến nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái.

Đầu tiên là Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải. Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này thành lập tháng 8/2023, có người đại diện theo pháp luật là Đào Mạnh Dũng. Đến tháng 11/2023, công ty Phúc An Hải xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của NextTech, nắm 0,5% vốn điều lệ.

Ban đầu, công ty Phúc An Hải có vốn điều lệ 3,8 tỷ đồng. Đến tháng 7/2024, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ 3,8 tỷ đồng lên 127 tỷ đồng.

Ông Đào Mạnh Dũng cũng đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư và kinh doanh BĐS NextLand. Doanh nghiệp này được Shark Bình sáng lập vào năm 2021 và có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đỉnh điểm vào tháng 4/2022, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 150 tỷ đồng và đến tháng 9/2025, giảm xuống còn 73 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Dũng cũng từng là người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty khác đã giải thể hoặc tạm ngừng kinh doanh như CTCP Công nghệ tài chính Univest, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quản lý MD, CTCP Đầu tư NextFin, CTCP Thương mại dịch vụ Dược mỹ phẩm Love Nest Việt Nam.