Chân dung lãnh đạo công an Trung Quốc "thích ăn hải sản", mỗi hộp trị giá gần 7 tỷ VNĐ

Theo trang web của Ủy ban Giám sát Nhà nước thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, tối ngày 15/1, loạt phim truyền hình đặc biệt "Không khoan dung" về chủ đề chống tham nhũng đã lên sóng truyền hình nước này.

Tập đầu tiên với tiêu đề "Không dưới 1,4 tỷ Nhân dân tệ" đã tiết lộ thông tin về cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc cùng phe cánh của mình đã lạm dụng chức quyền và câu kết với các doanh nhân, nhận số tiền và tài sản lớn để đổi lấy sự ưu ái.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân. Ảnh: 163.com

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân (53 tuổi), là một trong những quan chức cấp cao nhất trong hệ thống công an Trung Quốc bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng trong những năm gần đây.

Vào tháng 9/2021, Tôn Lực Quân đã bị khai trừ khỏi đảng và cách chức trong thông báo trừng phạt "cực kỳ nghiêm khắc".

Ngay sau đó, nhiều cán bộ cấp tỉnh, cấp bộ trong lĩnh vực chính trị và pháp luật đã bị điều tra và trừng phạt. Các thành viên trong phe cánh của Tôn Lực Quân cũng bị "lật mặt", bao gồm cả Vương Lập Khoa - cựu Bí thư Uỷ ban Pháp Chính tỉnh Giang Tô.

Theo lời khai của Vương Lập Khoa, sau khi Vương được thăng chức Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Liêu Ninh, rồi Giám đốc Công an thành phố Đại Liên, ông ta đã gặp Tôn Lực Quân - lúc đó đang là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Công an Trung Quốc - trong một chuyến công tác.

Chân dung lãnh đạo công an Trung Quốc "thích ăn hải sản", mỗi hộp trị giá gần 7 tỷ đồng

Theo thống kê, số "hải sản nhỏ" mà Vương Lập Khoa biếu Tôn Lực Quân trong nhiều năm tương đương hơn 90 triệu Nhân dân tệ (321 tỷ VNĐ) tính đến thời điểm điều tra vụ án.



Hiện tại, cuộc điều tra về vụ án "phe cánh chính trị" của Tôn Lực Quân vẫn đang được tiến hành.

