Chân dung đối tượng trộm 5,5 triệu đồng của người tàn tật bán vé số

Đức Anh |

Một phụ nữ tàn tật bán vé số ở tỉnh Gia Lai bị kẻ gian giả vờ mua vé số rồi lấy trộm 5,5 triệu đồng.

Ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Minh Hương (SN 1982; trú xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Chân dung đối tượng trộm 5,5 triệu đồng của người tàn tật bán vé số- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Minh Hương tại cơ quan Công an

Theo điều tra, ngày 10-8, Hương điều khiển xe máy đến khu vực An Thái, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai với mục đích trộm cắp.

Tại đây, Hương phát hiện bà Nguyễn Thị B. (SN 1966, trú phường Bình Định), là người tàn tật,  đang di chuyển trên xe lăn để bán vé số.

Hương giả vờ hỏi mua vé số, đưa bánh cho bà B. để đánh lạc hướng rồi nhanh chóng lấy trộm số tiền 5,5 triệu đồng của nạn nhân và bỏ trốn.

Sau khi gây án, Hương di chuyển qua nhiều địa bàn để tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, ngày 15-8, khi quay lại phường Bình Định để tiếp tục tìm cơ hội trộm cắp, đối tượng đã bị Công an phường phát hiện, bắt giữ.

Công an TP Hà Nội đã làm rõ, xử phạt hành chính theo quy định chị N. (SN 1998, trú xã Đại Thanh, TP Hà Nội).

