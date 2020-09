Chân dung đại gia xăng dầu sở hữu các 'lâu đài khủng' vừa bị khởi tố, bắt giam Ngô Văn Phát

Đại gia xăng dầu có tiếng ở Việt Nam

Ngày 8/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, quá trình điều tra, xác minh Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng; chỗ ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An) cầm đầu.

Cơ quan công an sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Ngô Văn Phát và 6 bị can liên quan để điều tra về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn.

Ông Ngô Văn Phát sinh năm 1964, ở thôn Tân Trào xã Nam Hưng huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Ông Phát được biết đến là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco (còn gọi là Phát "dầu") và là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phú Thành.

Công ty Cổ phần TM Xăng dầu Phát - Petraco bắt đầu hoạt động từ năm 2012, ngành nghề hoạt động chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.



Phạm vi cung ứng sản phẩm của công ty này mở rộng ở nhiều tỉnh thành khắp trong Nam, ngoài Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang…



Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thành mà ông Phát là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc được thành lập năm 2012, trụ sở tại số 26 - phố Trần Quốc Tảng (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), có chi nhánh tại huyện Tiền Hải (Thái Bình) là một trong những đơn vị thiết kế, thi công xây dựng đường bộ, đường thủy, nhà ở, các công trình cấp thoát nước... có chất lượng hàng đầu.

Đơn vị này tham gia nhiều dự án lớn như: Công trình xây lắp thiết bị công trình trục giao thông chính và một số hạng mục hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn 3 (Hà Nam); Dự án trung tâm thương mại DABACO ở Quế Võ (Bắc Ninh); Dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường ĐT.280 đoạn An Quang – Đông Bình (Gia Bình, Bắc Ninh); Gói thầu kênh hở, cống hộp 4.400x4.400 và hệ thống cống hộp 2.900x2.900; hệ thống nước làm mát dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (Hậu Giang)…

Ông Ngô Văn Phát phát biểu tại Lễ khởi công công trình cải tạo, mở rộng đường đê 5 Tiền Hải, Thái Bình hồi tháng 2/2019.

Riêng tại Thái Bình, Tập đoàn Phú Thành đang có dự án công trình cải tạo, mở rộng đường đê 5 (đoạn từ đường ĐT.462 xã Nam Hưng đến Cống Khống), ở huyện Tiền Hải hay Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường 221A, cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh, quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình.

Ngoài ra là khu kinh tế Thái Bình, tại huyện Tiền Hải, một dự án trọng điểm đang được tập đoàn lập quy hoạch thu hút đầu tư với nhiều công trình lớn như: Tổ hợp sân golf và biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng 340ha; Tổ hợp vui chơi giải trí casino-khách sạn 20 tầng với diện tích 31,10ha; Tổ hợp khách sạn, resort nghỉ dưỡng cao cấp 144.60ha.

Đối với Khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Cồn Vành, Cồn Thủ (Thái Bình), Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành là đơn vị tư vấn.

Dự án có diện tích 3.499ha, dự kiến gồm một số khu chức năng: Khu du lịch Cồn Vành 620ha; Khu du lịch Cồn Thủ 613 ha; Khu hỗn hợp Cồn Thủ - Cồn Vành 2.155ha và Khu cảng Ba Lạt 111 ha.

Sở hữu những ngôi biệt thự như "lâu đài" trị giá hàng trăm tỷ

Bên cạnh đó, đại gia Ngô Văn Phát cũng nổi tiếng là người giàu có và đặc biệt là sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình, trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Tại Tiền Hải (Thái Bình), vị đại gia này sở hữu toà lâu đài trăm tỷ với phần mái phẳng làm sân đậu trực thăng riêng.

Toà lâu đài được xây dựng trên diện tích hàng nghìn m2, gồm 5 tầng nhà và một mái phẳng trực thăng có thể đậu xây dựng theo phong cách châu Âu đặc trưng, độc đáo.

Tòa "lâu đài" của đại gia Ngô Văn Phát.

Biệt thự của ông Ngô Văn Phát trên đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng. Ảnh: DL.

Ảnh: CTV

Theo thông tin từ báo chí, để có đủ diện tích đất xây dựng đại công trình này, gia đình chủ nhân đã phải mất nhiều công sức, tài chính thuyết phục các hộ dân xung quanh chuyển nhượng lại diện tích đất thuộc sở hữu của họ.

Đồng thời, phải mất khoảng gần 10 năm kể từ khi động thổ khởi công thì công trình mới cơ bản hoàn thiện.

Nội thất bên trong tòa "lâu đài" chủ yếu là gỗ quý và đá nguyên khối được chuyển từ nhiều nơi trên cả nước về rất công phu, tốn kém.

Khu "lâu đài" tại Thái Bình của đại gia Ngô Văn Phát.

Phía bên trong 5 tầng nhà, chủ nhân sắp xếp bố trí cả thang máy, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại không kém gì những trường quay trong các đài truyền hình lớn.

Tại Hải Phòng, vị đại gia này cũng sở hữu 1 căn biệt thự nguy nga, đồ sộ không kém. Tòa lâu đài nằm ở góc đường Lê Hồng Phong giao cắt với đường Ngô Gia Tự (quận Hải An, TP Hải Phòng)

Đây là một trong những vị trí đất vàng tại Hải Phòng. Tòa lâu đài cũng được thiết kế theo phong cách Châu Âu với hệ thống cổng, tường kiên cố, tòa lâu đài có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ.

Bên cạnh việc sở hữu các doanh nghiệp, "lâu đài" lớn, ông Phát cũng được biết đến là người hay tham gia các hoạt động từ thiện. Trong đó, ông Phát đã dành nhiều tiền để ủng hộ cho các chương trình từ thiện, xây dựng nông thôn mới ở huyện Tiền Hải và nhiều địa bàn khác của Thái Bình.