CHẤN ĐỘNG: Nữ diễn viên nổi tiếng lên mạng khoe con trai tốt nghiệp ĐH top đầu, dân tình sinh nghi, lùng ngay ra sự thật kinh hoàng!

Một vụ việc đang gây rúng động nền giáo dục và giới giải trí Hoa Ngữ những ngày đầu năm 2026. Nó không chỉ phơi bày góc khuất của những "con ông cháu cha" mà còn dẫn đến sự sụp đổ của hàng loạt quan chức cấp cao tại Học viện Hý kịch Trung ương - ngôi trường nghệ thuật danh giá tại đất nước này.

Từ màn "khoe giàu" hớ hênh đến nghi vấn tráo đổi danh tính

Ngòi nổ bắt đầu từ buổi livestream của Diêm Học Tinh, nữ nghệ sĩ hạng nhất quốc gia. Trong nỗ lực "than nghèo kể khổ", cô cho biết con trai mình là Lâm Ngạo Phi dù tốt nghiệp Trung Hí nhưng thu nhập chỉ vỏn vẹn 400.000 tệ/năm, không đủ trả góp nhà tại Bắc Kinh. Diêm Học Tinh phải lao lực kiếm tiền để nuôi gia đình

Phát ngôn này ngay lập tức phản tác dụng, khiến cư dân mạng phẫn nộ và bắt tay vào cuộc "đại thanh tra" gia thế của cô. Sự thật lộ ra, gia đình Diêm Học Tinh sở hữu 1 căn hộ cao cấp ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và 2 căn biệt thự hướng biển ở Tam Á (Trung Quốc). Mỗi bữa, thức ăn dọn lên bàn trong nhà cô phải đủ 11 món. Quần áo, túi xách toàn đồ hàng hiệu xa xỉ.

Sau khi vạch trần bộ mặt thật, Diêm Học Tinh bị chỉ trích, tẩy chay dữ dội. Cô lên tiếng xin lỗi, nhưng không được công chúng chấp nhận và bị mỉa mai là kẻ lừa đảo. Kể từ khi dính bê bối, Diêm Học Tinh ở ẩn, không còn dám ló mặt trước truyền thông thêm lần nào nữa.

Không chỉ vậy, những điểm bất thường về học vấn của con trai cô cũng bắt đầu lộ diện: Trong danh sách sinh viên chính quy khóa 2014, cái tên Lâm Ngạo Phi hoàn toàn "bốc hơi".

Ngược lại, trong các tấm ảnh kỷ yếu có mặt con trai Diêm Học Tinh, vị trí của anh ta lại được đề tên là Lý Triển Húc.

Diêm Học Tinh và con trai

Sự xuất hiện của "nạn nhân thật" và bản cáo trạng đẫm nước mắt

Giữa tâm bão, Lý Triển Húc thật, người từng đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi năng khiếu năm đó nhưng bị đánh trượt một cách bí ẩn đã chính thức lên tiếng. Anh đưa ra những cáo buộc đanh thép về việc mình bị đánh cắp danh tính:

- Gian lận có tổ chức: Lý Triển Húc khẳng định trong nhóm thi 10 người, có tới 4 thí sinh thực hiện bài thi với thoại và cấu trúc giống hệt nhau, cho thấy dấu hiệu được "mớm đề" trước từ hội đồng tuyển sinh.

- Cú sốc "Thủ khoa không có giấy báo": Dù vượt qua mọi đối thủ để đạt điểm số cao nhất, Lý Triển Húc chưa bao giờ nhận được giấy gọi nhập học. Suốt nhiều năm, anh không hề biết rằng có một người khác đã dùng tên mình để hiên ngang bước vào giảng đường Trung Hí.

Cơn địa chấn tại thượng tầng: Lãnh đạo ra đầu thú, nghệ sĩ vẫn im bặt

Vụ việc được đẩy lên cao trào khi Trần Cương, người nắm giữ quyền lực tối cao tại Khoa Biểu diễn Trung Hí bất ngờ ra đầu thú vào ngày 12/02/2026. Trước đó, Hiệu trưởng Hao Nhung cũng đã bị bắt giữ để điều tra.

Việc hai nhân vật quyền lực nhất trường "ngã ngựa" cho thấy một "đường dây đen" bán suất nhập học đã tồn tại từ lâu, nơi các suất học bổng và danh tiếng được định giá bằng tiền và quan hệ, thay vì năng lực thực tế.

Hiện tại, nghệ sĩ Diêm Học Tinh vẫn giữ thái độ im lặng sau khi tài khoản cá nhân bị khóa. Dư luận Trung Quốc đang sục sôi đòi hỏi một bản án nghiêm khắc:

Với Lâm Ngạo Phi, anh ta đối mặt với việc bị thu hồi bằng cấp và có thể bị truy cứu hình sự tội mạo danh. Còn Học viện Trung Hí đứng trước cuộc thanh tra quy mô lớn nhất lịch sử, đe dọa uy tín của "lò đào tạo ngôi sao" hàng đầu châu Á.

Vụ án "Lý Triển Húc và Lâm Ngạo Phi" không chỉ là một scandal giải trí, nó là hồi chuông cảnh tỉnh về sự công bằng trong giáo dục. Khi những tấm bằng được mua bằng tiền, thì chính lòng tin của xã hội vào tri thức đã bị phản bội.