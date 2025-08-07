Chấn chỉnh khách Tây mặc váy H'Mông nhảy múa lố lăng

Hình ảnh này nhanh chóng gây bức xúc, nhiều ý kiến cho rằng hành động trên là thiếu tôn trọng, mang trang phục truyền thống ra làm trò đùa.

Bà Nguyễn Thu Hoài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang - cho biết sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, đơn vị đã phối hợp các cơ quan liên quan rà soát lại trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để có biện pháp chấn chỉnh.

Theo bà Hoài, đây là hành vi lệch chuẩn, làm tổn thương đến giá trị văn hóa cộng đồng , đi ngược lại định hướng phát triển du lịch văn minh, bền vững mà tỉnh đang hướng tới.

“Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc không phải là đạo cụ để gây cười hay câu view. Ngành du lịch không khuyến khích, càng không chấp nhận bất kỳ hình thức xuyên tạc, hạ thấp giá trị di sản dưới danh nghĩa trải nghiệm”, bà nói.

Hình ảnh khách Tây mặc váy tại các điểm du lịch. Ảnh: Nguyễn Nam.

Tỉnh Hà Giang (cũ) đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch. Sau khi sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục kế thừa và triển khai nội dung này.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL cho biết thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và du khách, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ Quy tắc tại các điểm du lịch, đảm bảo việc ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa các dân tộc.