Chậm trễ tiêm vaccine có nguy cơ dẫn đến nhiễm chủng virus đột biến cao hơn

Giới chuyên gia dịch tễ học Australia mới đây đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ người dân nước này có thể bị nhiễm các biến thể nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 ngày càng cao hơn nếu họ tiếp tục chần chừ trong việc tiêm vaccine.



Cảnh báo của giới chuyên gia y tế và trước đó là từ các quan chức chính quyền được đưa ra trong bối cảnh không ít người dân Australia đang do dự đi tiêm vaccine. Trước đó, kết quả một cuộc thăm dò do hãng tin địa phương 9 News thực hiện cho thấy có đến 1/3 số người trưởng thành được hỏi cho rằng họ không cần vội đi tiêm vaccine bởi Australia đang quản lý tốt dịch bệnh ở trong nước trong khi họ vẫn chưa thể đi nước ngoài do biên giới quốc tế chưa thể mở cho đến giữa năm sau.

Giáo sư Mary-Louise McLaws cảnh báo tâm lý chần chừ tiêm vaccine của người dân là rất nguy hiểm bởi nếu chậm trễ tiêm vaccine, virus có khả năng sẽ biến đổi nhanh hơn và sẽ có nhiều đột biến hơn. Cũng theo chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Australia, nhóm dân số từ 20 đến 39 tuổi chiếm 50% trên tổng số khoảng 18.000 ca mắc Covid-19 trong đợt bùng phát thứ hai tại nước này cách đây một năm. Do vậy, Giáo sư McLaws khuyến cáo cần tập trung tiêm vaccine cho nhóm người từ 20 đến 39 tuổi để tạo lá chắn bảo vệ phần dân số còn lại trước sự tấn công của dịch bệnh.

Trong khi những người trẻ tuổi có tâm lý chủ quan với dịch bệnh và thờ ơ với vaccine thì lại có không ít những người trên 50 tuổi chưa vội tiêm vaccine vì muốn được tiêm vaccine của hãng dược phẩm Pfizer mà hiện chỉ dành cho những người dưới 50 tuổi.

Chính quyền và các cơ quan y tế Australia đang thiết lập thêm nhiều trung tâm tiêm chủng nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine Covid-19. Tính đến hôm nay (22/5), đã có hơn 3,56 triệu liều vaccine được cung cấp cho người dân, trong đó chỉ trong 24h qua đã có hơn 100.000 người đi tiêm chủng, một con số kỷ lục tính từ khi nước này bắt đầu khởi động chương trình tiêm chủng quốc gia đến nay./.\