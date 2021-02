Chậm chuyển tới Man City, Messi có thể mất khoản tiền khổng lồ

Mùa Hè 2020, Man City cực kì tích cực săn đuổi Leo Messi và đã đưa ra đề nghị lên đến 600 triệu bảng cho một bản hợp đồng kéo dài 5 năm. Hiện tại, The Citizen vẫn rất muốn có Messi ở mùa Hè tới, khi anh hết hạn hợp đồng với Barca nhưng lời đề nghị của Man xanh lại chỉ còn 430 triệu bảng cho hợp đồng 5 năm.



Nếu đồng ý với lời đề nghị của Man City, Messi sẽ mất 170 triệu bảng so với một năm trước đó. Tuy nhiên phải hiểu rằng ở tuổi 34, mỗi năm trôi đi thì rủi ro về suy giảm chuyên môn của anh lại tăng rất mạnh nên The Citizens cũng có lý do để giảm giá trị hợp đồng.

Thành tích và khả năng của Messi khiến mọi CLB đều thèm muốn dù anh đã 34 tuổi.

Hiện PSG cũng đang tích cực săn đuổi Leo Messi, với những lời đề nghị cực kì béo bở.

Nếu tới với CLB Pháp, Messi sẽ thi đấu cạnh Neymar và Mbappe, tạo nên hàng công không thể tưởng tượng nổi!

Tuy nhiên, trình độ Ligue 1 và Premier League vẫn có nhiều chênh lệch.

Mức độ nổi tiếng của Premier League cũng cao hơn, nên nếu muốn duy trì sự nổi tiếng và thử sức tại sân chơi đỉnh cao, thì có lẽ M10 nên chọn Man City.