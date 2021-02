CEO Tử Quảng khoe ảnh chụp đêm bằng Bphone, không tiện nêu tên 2 đối thủ là hãng A và hãng G

Trong bài viết chia sẻ vào sáng sớm nay (ngày 26/2), CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng đã gửi lời chúc mừng đến đội ngũ kỹ sư BKAV khi phát triển thành công sNight 2.0 – công nghệ chụp đêm với AI model mới sẽ được nâng cấp cho các dòng Bphone B86, Bphone 3 trong thời gian tới, qua các bản cập nhật OTA.

Vị CEO cũng hé lộ, sNight 2.0 được cập nhật cho Bphone thế hệ mới.

Để minh họa cho việc áp dụng công nghệ chụp đêm mang lại hiệu quả như thế nào, vị CEO đã đăng tải 3 bức ảnh. Trong đó, ảnh đầu tiên dưới là ví dụ về việc các kỹ sư của BKAV đã sử dụng AI và Nhiếp ảnh điện toán, để tái tạo mầu sắc trung thực khung cảnh đêm Hồ Gươm, dù điều kiện ánh sáng đêm rất hạn chế.

"Các mảng mầu sáng tối tương phản trong điều kiện này là cực kỳ khó tái tạo, sao cho trung thực và tự nhiên, không bị quá sáng như ban ngày, để đêm đúng là đêm một cách cảm xúc", ông Quảng viết.

Ảnh chụp đêm Hồ Gươm của điện thoại Bphone B86 với công nghệ sNight 2.0. (Nguồn ảnh: FBNV)

Ảnh chụp đêm Hồ Gươm bằng điện thoại của hai hãng A, hãng G mà CEO Nguyễn Tử Quảng không tiện nêu thẳng tên được đặt cạnh ảnh Bphone chụp để so sánh. (Nguồn ảnh: FBNV)

Để trực quan hơn, vị CEO đặt bức ảnh do Bphone B86 với sNight 2.0 chụp ảnh đêm Hồ Gươm cạnh bức hình do hai điện thoại của hãng A và hãng G để so sánh. Vị CEO cũng cẩn thận, không tiện nêu tên hai hãng này để tránh tranh cãi.

Dẫu vậy, cộng đồng công nghệ cũng mập mờ đoán hãng A có thể là Apple iPhone còn hãng G là Google Pixel.

Dù rằng, ông Quảng khẳng định rằng Bphone B86 với sNight 2.0 có thể cho ra những bức ảnh chụp đêm "trung thực và tự nhiên" hơn, song trải nghiệm của người dùng có thể sẽ cho ra nhiều cảm nhận khác nhau khi chụp hình bằng 3 thiết bị khác nhau, nhất là khi thông số chụp của 3 thiết bị không được tiết lộ cụ thể.

Việc bức hình nào đẹp hơn thật khó có thể trả lời, dẫu vậy, nhiều người cho rằng, ảnh chụp "mượt" và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể BKAV. Số khác vẫn tiếp tục ngóng bộ đôi Bphone phiên bản giá rẻ của BKAV. Hiện tại, bài viết vẫn đang thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, với nhiều ý kiến khác nhau.

Ở thời điểm hiện tại, ngoài Bphone B86 và B86S ra mắt đúng dự kiến thì bộ đôi Bphone giá rẻ của BKAV là Bphone B40 và Bphone B60 vẫn chưa ra mắt sau lần đầu công bố hồi tháng 5/2020.