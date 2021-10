Theo thông tin mới nhất, LĐBĐ Thái Lan đã bổ nhiệm HLV Mano Polking vào vị trí HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan. Ông Polking, cùng các cộng sự Jadet Meelarp và Nuengruthai Sathongwien, được giao nhiệm vụ sẽ đem chức vô địch AFF Suzuki Cup 2020 về với Thái Lan.

Theo tờ Siamsport (Thái Lan), để thúc đẩy sự tham gia phản ánh quan điểm của các CĐV, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực thuộc Đại học Kasem Bundit đã có cuộc khảo sát ý kiến với tiêu đề: "HLV mới của ĐTQG Thái Lan và cuộc săn tìm chức vô địch Đông Nam Á 2020".

Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 30/9 đến ngày 2/10. Có tổng cộng 1103 người tham gia cuộc khảo sát này (55,48% là nam, 44,52% là nữ). Theo những số liệu có được liên quan đến ý kiến về việc bổ nhiệm tân HLV trưởng cùng dàn trợ lý, có 56,84% người đồng ý, 39,98% người không đồng ý và 3,78% không có ý kiến.

Tiếp theo là câu hỏi về sự tin tưởng vào tiềm năng của đội ngũ huấn luyện, có 28,44% người tham gia cảm thấy hoàn toàn tự tin, tiếp theo là 24,04% tỏ ra khá tự tin, 20,69% tự tin vừa phải, 12,67% không quá tự tin, 9,05% hoàn toàn không tin tưởng và 5,11% không có ý kiến.

Cựu HLV của CLB TP.HCM vừa được bổ nhiệm làm thuyền trưởng của ĐT Thái Lan

Một câu hỏi quan trọng là niềm tin về chức vô địch AFF Cup sắp tới đã thu được các câu trả lời tương đối khả quan khi 26,11% người cảm thấy khá tự tin, 24,71% cảm thấy tự tin vừa phải, 23,35% hoàn toàn tự tin, 13,09% không quá tự tin, 8.19% không tin tưởng và 4,55% không ý kiến.

Ngoài ra về vấn đề các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của ĐTQG, có 31,66% người cho rằng là do tiềm năng của HLV, 28,95% do tiềm năng của vận động viên, 16,48% do sự hỗ trợ của LĐBĐ Thái Lan, 14,88% do sự hỗ trợ của các CLB, 5,09% do sự ủng hộ của các CĐV và 2,94% là ý kiến khác.

Thái Lan quyết tâm đòi lại danh hiệu AFF Cup từ tay ĐT Việt Nam

PGS-TS Ratthapong Bunyanuwat, Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Đại học Kasem Bundit cho biết từ kết quả của cuộc khảo sát này, có thể thấy được ý kiến của CĐV về danh sách BHL mới được LĐBĐ Thái Lan công bố. Hầu hết ý kiến là đồng ý, khi mà người hâm mộ đánh giá tiềm năng và khả năng của dàn HLV mới khá cao.



Trường hợp người hâm mộ chấm điểm không tốt hoặc chưa đặt niềm tin cao có thể là do trong thời gian qua ĐTQG chưa có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng.

Khi xét về sự tự tin và cơ hội chiến thắng tại AFF Cup của Voi chiến, các CĐV cũng đặt niềm tin khá lớn. Thú vị hơn, NHM Thái Lan cho rằng tiềm năng của HLV và các cầu thủ là rất quan trọng để quyết định tới cơ hội và yếu tố thành công trong việc lấy lại ngôi vị số một Đông Nam Á.

Và hơn hết, trong việc chuẩn bị cho giải đấu này, nếu CLB chủ quản hỗ trợ bằng cách cho phép những cầu thủ chất lượng tham gia cùng ĐTQG thì thành công của ĐTQG Thái Lan sẽ nằm trong tầm tay.