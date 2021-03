CĐV Hải Phòng quây kín khu kỹ thuật Hà Nội FC, Duy Mạnh chật vật thoát khỏi "vòng vây"

Sau khi trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội FC kết thúc, một lượng không nhỏ CĐV đã tràn xuống sân. Những người này tiếp cận khu vực cabin kỹ thuật Hà Nội FC với mong muốn được chụp ảnh và xin chữ ký của những ngôi sao của đội khách. Điều này khiến lực lượng an ninh phải vất vả can thiệp.

Sau đó, tới lượt một số CĐV Hà Nội FC cũng trèo rào, nhảy xuống sân để tiếp cận các cầu thủ. Duy Mạnh và Tấn Trường cũng không ngần ngại dành thời gian để chụp hình, ký tặng.

Tuy nhiên do lượng người mỗi lúc một đông, lo sợ tình hình trở nên mất kiểm soát, lực lượng an ninh đã đề nghị các cầu thủ Hà Nội FC nhanh chóng rời đi. Dù vậy sau đó rất nhiều người vẫn tiếp tục đứng chờ và hi vọng có thể được chụp hình cùng thần tượng.

CĐV Hải Phòng trèo xuống từ khán đài A với số lượng lớn khiến lực lượng an ninh không kịp trở tay.

Họ nhanh chóng yêu cầu khán giả rời khỏi khu vực kỹ thuật của đội khách.

Tuy nhiên nhiều em nhỏ vẫn cố nán lại. Dù Hải Phòng để thua Hà Nội FC với tỉ số 0-2 nhưng các CĐV đất Cảng không vì thế mà quá buồn. Họ vẫn mong muốn được tiếp cận các ngôi sao bên phía đội khách

Duy Mạnh cũng thể hiện sự thân thiện khi dành thời gian để nhiều CĐV chụp hình.

Tấn Trường được các em nhỏ vây kín để xin chữ ký.

Một số CĐV Hà Nội FC sau đó cũng tràn xuống sân. Tuy nhiên lực lượng an ninh nhanh chóng tiếp cận và đề nghị Duy Mạnh nên nhanh chóng rời sân để các CĐV ra về.