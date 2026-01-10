HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
CĐV Đông Nam Á: 'Thái Lan học cách phát triển cầu thủ trẻ này; Việt Nam có dùng phép thuật gì không'

Quốc An |

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan và chiến thắng này mang lại niềm tự hào và sự hưởng ứng từ người hâm mộ Đông Nam Á.

Tối 9-1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng cảm xúc khi đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỉ số 2-1 ở lượt trận thứ hai VCK U23 châu Á 2026. Chiến thắng đến ở những phút cuối không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik củng cố ngôi đầu bảng mà còn tạo “cơn sốt” trong cộng đồng người hâm mộ khu vực, đặc biệt là tại Malaysia.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội tràn ngập những lời thán phục dành cho tinh thần chiến đấu và bản lĩnh của U23 Việt Nam.

Một CĐV Thái Lan thẳng thắn nhận xét: “Thái Lan cần học hỏi "cách phát triển cầu thủ trẻ" từ bạn!"; Dạo này Việt Nam có dùng phép thuật gì không vậy? Họ liên tục ghi những bàn thắng thần kỳ”.

img

Một CĐV Malaysia thẳng thắn nhận xét: “U23 Việt Nam thật sự rất đặc biệt, họ luôn biết cách vượt qua nghịch cảnh để giành chiến thắng”. Nhiều ý kiến khác nhanh chóng hưởng ứng và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nhiều ý kiến khác nhanh chóng hưởng ứng và bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Thậm chí, có những ý kiến thừa nhận sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá trẻ Việt Nam khiến họ bất ngờ. “Phong độ của Việt Nam quá ấn tượng. Có lẽ họ đã vượt lên chúng ta về đẳng cấp”, một CĐV bình luận khác.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những ý kiến trái chiều, khi một CĐV Thái Lan bình luận so sánh kết quả giữa Thái Lan và Việt Nam khi đối đầu Kyrgyzstan.

