CĐV có vé không được vào sân, CLB Công an Hà Nội xin lỗi, hoàn tiền

Trận chung kết lượt đi Cúp Đông Nam Á mùa giải 2024-2025 giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Buriram United diễn ra lúc 19h30 tối 14/5 nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) chật kín khán giả ở các khu vực khán đài có thể sử dụng.

Tuy nhiên, bên ngoài sân, rất đông cổ động viên phải ra về trong thất vọng khi đã mua vé nhưng không được vào xem. Trên mạng xã hội, nhiều người bức xúc phản ánh ban tổ chức đóng cổng sân phía khán đài B từ trước 19h và thông báo hết chỗ. Khán đài A (cổng hướng ra mặt phố Trịnh Hoài Đức) vẫn mở cửa đón khán giả như bình thường.

Cổ động viên chờ đợi bên ngoài sân vận động Hàng Đẫy.

Sau trận đấu, câu lạc bộ Công an Hà Nội giải thích lý do dẫn đến tình trạng cổ động viên có vé không được vào sân và gửi lời xin lỗi. Đội bóng này cũng đề nghị bồi thường cho người hâm mộ gặp sự cố về vé ở trận đấu này bằng cách hoàn tiền và tặng kèm vé xem trận đấu tiếp theo trên sân nhà.

"Vì lý do an ninh và tình trạng vé giả xuất hiện, ban tổ chức buộc phải đóng cổng sân từ 19h45 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khán giả và cầu thủ. Chúng tôi hiểu rằng việc không thể vào sân theo dõi một trận đấu lớn như thế này là điều vô cùng đáng tiếc và gây nhiều hụt hẫng.

Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới từng khán giả đã không thể vào sân, dù đã có mặt và sẵn sàng đồng hành cùng đội bóng. BTC sẽ hoàn lại tiền cho những khán giả còn giữ nguyên vé và có thông tin chuyển khoản", câu lạc bộ Công an Hà Nội thông báo.