CDC Mỹ đưa ra khuyến cáo COVID-19 trái ngược với WHO

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, Tiến sĩ Rochelle Walensky, vừa nói rằng tại Mỹ, người đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 không cần đeo khẩu trang, Today đưa tin.

Tiến sĩ Walensky xuất hiện trên chương trình Today Show hôm 30/6 để nói về việc đeo khẩu trang sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuần trước khuyến cáo những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta có khả năng lây truyền cao.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, Tiến sĩ Rochelle Walensky.

Tiến sĩ Walensky nói trên Today Show: "Chúng tôi biết rằng WHO phải đưa ra các hướng dẫn và cung cấp thông tin cho thế giới. Ngay bây giờ, chúng tôi biết rằng… chưa đến 15% số người trên thế giới đã được tiêm chủng và nhiều người trong số đó chỉ được tiêm một liều vaccine. Có những nơi trên thế giới đang gia tăng số ca mắc, do đó, WHO đưa ra khuyến nghị này, họ sẽ làm như vậy trong bối cảnh đó".

Tuy nhiên, ở Mỹ, 2/3 dân số trưởng thành đã được tiêm chủng. Tính đến 29/6, NBC News cho biết biến thể Delta chiếm khoảng 26% các trường hợp COVID-19 trên toàn nước Mỹ. Hạt Los Angeles, hạt đông dân nhất ở Mỹ, cũng đưa ra khuyến nghị tương tự WHO vào ngày 28/6.

Bà Walensky nói thêm rằng dân số trưởng thành được tiêm phòng đầy đủ "thực sự được bảo vệ khá tốt khỏi các biến thể lưu hành ở Mỹ. Dựa theo đó, chúng tôi luôn nói rằng các nhà hoạch định chính sách địa phương cần phải đưa ra chính sách dựa trên tình hình tại địa phương của họ. Có những khu vực ở Mỹ có tỷ lệ tiêm chủng thấp, và có những khu vực có nhiều dịch bệnh hơn... Vì vậy, ở những khu vực đó, chúng tôi luôn nói rằng hãy xem xét và đưa ra đề xuất".

Sau đó, tiến sĩ nhấn mạnh rằng "các chính sách đeo khẩu trang không phải để bảo vệ những người đã được tiêm chủng mà là để bảo vệ những người chưa được tiêm chủng".

Người dân Mỹ đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 hồi tháng 4 năm 2020.

Khi được hỏi có phải CDC Mỹ vẫn khuyến cáo người tiêm vaccine đầy đủ không cần đeo khẩu trang hay không, Walensky trả lời: "Chính xác là vậy".

"Nếu bạn đã tiêm phòng, bạn sẽ an toàn trước các biến thể đang lưu hành ở Mỹ. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét các chính sách địa phương vì chúng tôi muốn các nhà hoạch định chính sách… bám sát các chính sách bảo vệ những người chưa được tiêm chủng".

"Và tất nhiên, như chúng tôi đã luôn nói, nếu bạn có tình trạng suy giảm miễn dịch, được ghép tạng và bạn đã được tiêm phòng, bạn nên xem xét tình trạng của chính mình nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi đeo khẩu trang".

Hôm 25/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm kêu gọi những người được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ tiếp tục đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nơi công cộng và thực hành các biện pháp phòng chống COVID-19 khác khi biến thể Delta lây lan nhanh chóng trên toàn cầu, CNBC đưa tin.

"Mọi người không thể cảm thấy an toàn chỉ vì họ đã được tiêm hai liều vaccine. Họ vẫn cần phải tự bảo vệ mình", Tiến sĩ Mariangela Simao, trợ lý tổng giám đốc WHO về quyền tiếp cận thuốc và các sản phẩm sức khỏe, cho biết trong một cuộc họp báo tại trụ sở WHO ở Geneva.

Tiến sĩ Simao nói thêm: "Chỉ riêng vaccine COVID-19 sẽ không ngăn chặn được sự lây truyền trong cộng đồng. Mọi người cần tiếp tục đeo khẩu trang thường xuyên, giữ cho không gian thông thoáng, vệ sinh tay... giữ khoảng cách, tránh nơi đông người. Những điều này vẫn cực kỳ quan trọng khi đang có dịch trong cộng đồng, ngay cả khi bạn đã tiêm vaccine".

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Today Show, tiến sĩ Walensky trả lời câu hỏi liệu 3 loại vaccine hiện có sẵn ở Mỹ - Johnson & Johnson, Moderna và Pfizer-BioNTech - có cần tiêm nhắc lại hay không, đặc biệt là đối với biến thể Delta. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng Pfizer và Moderna khá hiệu quả đối với biến thể Delta, nhưng hiệu quả của vaccine 1 liều Johnson & Johnson vẫn đang được nghiên cứu. [Đọc thêm: Vaccine Moderna hiệu quả thế nào với các biến thể COVID-19?]

Tiến sĩ Walensky cho biết: "Hiện tại, chúng tôi không có thông tin nào cho thấy bạn cần tiêm lần thứ hai sau mũi Johnson & Johnson, ngay cả với biến thể Delta. Chúng tôi đã thấy ít dữ liệu hơn ở J&J và biến thể Delta, và những dữ liệu đó sắp công bố".

"Tuy nhiên, dựa trên cách J&J đang hoạt động với các biến thể đáng quan tâm khác và cách vaccine chị em của nó, AstraZeneca, hoạt động chống lại biến thể Delta ở các quốc gia khác... chúng tôi có mọi lý do để tin rằng J&J sẽ hoạt động tốt với biến thể Delta, vì nó đã chống lại các biến thể khác cho đến nay".

Đối với những người muốn tiêm liều vaccine nhắc lại, tiến sĩ giải thích rằng không có nhiều dữ liệu mũi tiêm nhắc lại có hiệu quả hay sẽ dẫn đến tác dụng phụ, vì vậy bà đề nghị những người này tham gia vào các nghiên cứu để giúp các quan chức y tế tìm hiểu thêm.

Biến thể Delta, lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ, có thể là chủng COVID-19 chiếm ưu thế ở Mỹ vào mùa thu, đặc biệt là ở những vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

(Nguồn: Today)