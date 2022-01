Cây quất hiếm 'Căng buồm vượt trùng dương' giá trăm triệu ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Chỉ còn khoảng gần 1 tháng nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán, thị trường cây cảnh lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trong đó phải kể đến một loại cây rất được ưa chuộng mỗi dịp Tết bên cạnh cây mai và cây đào, đó chính là cây quất.

Cây quất thế cực hiếm được định giá 100 triệu!

Năm nay, một cây quất cảnh 'độc' thuộc hàng hiếm mang tên 'Căng buồm vượt trùng dương' ở vườn cây Tứ Liên, Tây Hồ (Hà Nội) đã được rao bán với giá cả trăm triệu đồng. Vậy cây quất này có gì đặc biệt, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Cây quất 'Căng buồm vượt trùng dương' chỉ có một gốc chính ôm vào thân gỗ lũa (phần lõi ở gốc của các cây cổ thụ khô sau khi bị chết nên rất cứng). Cây được nghệ nhân tạo dáng trong suốt 3 năm nên có hình dáng uốn lượn như rồng phượng, rất hút mắt.

Cây cao hơn 3 m!

Gốc của cây quất thế 'Căng buồm vượt trùng dương'. Ảnh: Cắt từ video trong bài

Cây quất này cao tới hơn 3m, những cành lộc vươn cao khỏe mạnh, thế dáng hài hòa, cân đối, ăn khớp với nhau. Theo chủ vườn là chị Ngô Thu Trang: 'Tác phẩm quất thế này mang hàm ý như tất cả mọi người sẽ vượt qua những khó khăn để mang tới tương lai tươi đẹp hơn'.

Với một năm đầy biến động như năm 2021 với rất nhiều khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành thì việc sở hữu một cây quất 'Căng buồm vượt trùng dương' trên quả thực lại càng thêm phần ý nghĩa.

Đặc điểm sinh học của cây quất

Cây quất (tên khoa học: Citrus japonica 'Japonica') là một loài cây thường xanh (cây rừng có lá tồn tại liên tục trong thời gian ít nhất là 12 tháng trên thân chính), thuộc họ Cam chanh. Loài cây này được trưng bày vào dịp Tết vì người ta cho rằng quất là biểu tượng của may mắn.

Loài cây này vốn có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng khi du nhập vào nước ta thì đã được trồng phổ biến trên cả nước. Cây quất có chiều cao trung bình từ 1 đến 2m, thân cây mềm và dẻo dai nên rất được ưa chuộng trong nghệ thuật Bonsai.

Vỏ cây thường có màu xám, sần sùi, có nhiều nhánh mọc ra mọi phía nên rất sai quả, lá cây màu xanh đậm, quả khi chín có màu vàng cam đẹp mắt. Hoa của cây có màu trắng, thơm dịu dàng cuốn hút.

Tại sao cây quất thường được trưng vào dịp Tết?

Chính vì cây quất có nhiều cành lá sum suê, sai quả nên thường có ý nghĩa về sự ấm no, sung túc, tài lộc dồi dào, may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Lá của cây quất xanh tốt quanh năm nên tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và bền bỉ.

Quả của cây căng mọng hình tròn tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy.

Yếu tố ngũ hành trong câu quất! Ảnh: Thành Luân

Bản thân cây quất còn tượng trưng cho ngũ hành trong phong thủy với thân (Kim), lá (Mộc), hoa (Thủy), quả (Hỏa), đất trồng trong chậu (Thổ). Chính vì thế, cây quất là sự tổng hòa của âm dương ngũ hành, giúp gia chủ có được nhiều bình an, tài lộc và hạnh phúc.

Ngoài ra, tên theo âm Hán, phát âm của từ 'quất' gần giống với từ 'cát' trong chữ 'cát tường' nghĩa là gặp nhiều may mắn và phước lành. Do đó, cây quất chính là một biểu tượng của sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên.

Tác dụng y học của cây quất

Theo truyền thuyết, cách đây hơn 800 năm, vua Lý Thần Tông cùng rất nhiều văn võ bá quan trong triều và hàng ngàn người dân đột nhiên mắc bệnh vào mùa đông lạnh giá. Triệu chứng phổ biển là sổ mũi, hắt hơi, đau nhức chân tay mình mẩy. Vua Lý Thần Tông đã hạ chiếu cho pháp sư Giới Không Thiền Sư lập đàn tế lễ chữa bệnh cho mọi người nhưng không có hiệu quả, do đó các quan ngự y được lệnh sưu tầm dược liệu nhằm tạo ra bài thuốc có thể chữa được căn bệnh thời tiết này. Quả thực, các phương thức chữa bệnh đã mang lại tín hiệu đáng mừng khi căn bệnh đã dần bị đẩy lùi, duy chỉ còn chứng ho, mất tiếng là dai dẳng kéo dài đến tận giáp Tết Nguyên Đán khiến mọi người không khỏi lo lắng. Nhà vua lúc đó đã xuống chiếu cho toàn dân, ai tìm được cách chữa dứt điểm sẽ được trọng thưởng. Mấy ngày sau đó thì một nông dân tên là Hoàng Quyết đã xin diện kiến nhà vua để dâng lên bài thuốc dân gian, đó là quả quất luyện với đường phèn. Thật bất ngờ, chỉ hai ngày sau khi sử dụng phương thuốc dân gian này thì nhà vua đã khỏi bệnh. Kể từ đó, bài thuốc mà Hoàng Quyết dâng vua được trở nên phổ biến rộng rãi khắp nơi và đồng thời cây quất cũng được trồng và dùng làm thuốc chữa bệnh tại kinh thành Thăng Long.

Không chỉ là loài cây trưng vào dịp Tết, cây quất còn được sử dụng với rất nhiều công dụng trong chữa bệnh như là một vị thuốc đông y có tác dụng chữa ho, chữa viêm hô hấp, tiêu hóa thức ăn, giải rượu...



Theo Đông y, quả quất vị ngọt chua, tính ấm, vào các kinh phế, vị, can. Do đó sử dụng quả quất có thể hóa đảm, trị ho, giải uất, tiêu thực, giải rượu. Trong khi đó phần vỏ chứa nhiều tinh dầu là có tác dụng mạnh nhất.

Ngay cả hạt của chúng cũng có tác dụng giảm ho, cầm máu, chống nôn, còn lá quất có nhiều tinh dầu, có tác dụng chữa cảm mạo phong hàn rất tốt. Vậy nên cây quất sai trĩu quả sau khi được trưng vào dịp Tết sẽ thường được sử dụng làm thuốc.

Rất nhiều người hái quả quất để ngâm đường để lấy nước uống, thế nhưng theo lời khuyên của nhiều bác sĩ thì chúng ta không nên làm vậy. Điều đó không phải ở bản thân cây quất mà là do con người đã được phun thuốc đậu quả, lâu héo để cây trở nên đẹp mặt vào dịp Tết.

Do đó, không nên dùng quả quất chín vào dịp Tết để ngâm nước uống hay chữa bệnh vì quả quất lúc này có thể gây ngộ độc thực phẩm, chúng đã không còn là thần dược mà trở thành độc dược cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài cây quất 'Căng buồm vượt trùng dương' thì ở Việt Nam còn có một số cây quất có giá 'khủng' như cây quất cảnh 'kim long bạch mã' ở Hà Nội được nghệ nhân Bùi Thế Mạnh (49 tuổi) ở Tứ Liên trồng và tạo dáng trong 8 năm cũng có giá trăm triệu đồng.

Đây là cây quất lấy ý tưởng từ bộ phim Tây Du Ký với hình ảnh rồng vàng hóa thành ngựa trắng của Đường Tăng. Cũng theo ông Mạnh thì có người trả ông cả trăm triệu nhưng ông vẫn không bán (Xem ảnh dưới)!

Cây quất cảnh 'kim long bạch mã'. Ảnh: Vietnamnet

Cây quất được trả giá trăm triệu nhưng chủ nhân vẫn không bán. Ảnh: Vietnamnet

