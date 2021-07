Cấy phân người, khỏi COVID-19: Câu chuyện của 2 bệnh nhân Ba Lan khiến các bác sĩ kinh ngạc

Một báo cáo mới cho thấy, phương pháp điều trị bằng cấy ghép phân (FMT) dường như đã giúp 2 bệnh nhân có nhiều bệnh nền tránh bị các triệu chứng nghiêm trọng từ COVID-19. Nguyên lí của phương pháp này là lấy vi sinh vật có lợi trong phân của người khỏe mạnh cấy vào ruột của người bệnh.

Vi khuẩn có lợi từ phân của người cho có thể giúp cơ thể người nhận chống lại các bệnh gây ra do nhiễm khuẩn - ví dụ như nhiễm vi khuẩn Clostridium difficile (còn được gọi là Clostridioides difficile hoặc viết tắt là C. diff) - gây ra các vấn đề như tiêu chảy hoặc hội chứng ruột kích thích.

Cấy phân chữa COVID-19

Tuy nhiên, nghiên cứu này mới chỉ dựa trên 2 bệnh nhân đơn lẻ. Do đó, việc họ khỏe mạnh trở lại có thể là do tình cờ hoặc do nhờ vào các phương pháp điều trị khác.

Cụ thể, tờ Live Science mới đây cho biết 2 bệnh nhân Ba Lan gần đây đã nhập viện vì nhiễm trùng do vi khuẩn và đã được dùng phương pháp cấy ghép phân để điều trị. Cả hai bệnh nhân sau đó đều có kết quả dương tính với COVID-19 nhưng không phát triển bệnh nặng mặc dù có các bệnh lý nền. Các tác giả nghiên cứu cho rằng biện pháp FMT có thể đã giúp bệnh nhân tránh được việc bị ốm nặng.

Cả 2 bệnh nhân trong nghiên cứu điển hình này đều đến bệnh viện vì nhiễm trùng do vi khuẩn và không phát triển các triệu chứng của COVID-19 cho đến khi họ được nhập viện và bắt đầu điều trị cấy ghép phân cho nhiễm trùng do vi khuẩn.

Bệnh nhân đầu tiên trong nghiên cứu là một người đàn ông 80 tuổi. Ông được điều trị tại bệnh viện vì viêm phổi và nhiễm trùng máu. Bệnh nhân này còn tình cờ bị nhiễm C. diff, và do đó ông đã được điều trị bằng FMT.

Sau FMT, ông nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và bắt đầu điều trị bằng huyết tương (dùng máu có chứa kháng thể lấy từ bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục) và một loại thuốc kháng virus có tên là remdesivir. Nhóm tác giả nghiên cứu cho rằng remdesivir có thể cải thiện sức khỏe người bệnh sau trung bình 10 ngày, và lợi ích của huyết tương chống là "hạn chế" trong việc chống lại COVID-19.

Nhưng điều kinh ngạc nhất là 2 ngày sau khi bệnh nhân này được cấy ghép phân, các triệu chứng COVID-19 đã biến mất và bệnh viêm phổi không hề tiến triển theo hướng xấu.

Bệnh nhân thứ 2 là một thanh niên 19 tuổi, bị viêm loét đại tràng và đang được điều trị bằng thuốc ức chế hệ thống miễn dịch. Cậu được đưa vào bệnh viện sau khi tái phát nhiễm C. difficile. Bệnh nhân này đã được cấy ghép phân và thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn.

Khoảng 15 giờ sau, cậu phát sốt và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Mặc dù bị suy giảm miễn dịch và không được điều trị COVID-19, bệnh nhân chỉ phát triển các triệu chứng nhẹ.

Các tác giả viết: "Kết luận chính của chúng tôi từ những trường hợp này là FMT có vẻ an toàn và có hiệu quả tương đương trong điều trị nhiễm trùng Clostridioides difficile tái phát ở những bệnh nhân mắc đồng thời COVID-19. Một kết luận có thể suy đoán sâu hơn nữa là liệu FMT có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị lâm sàng COVID-19 hay không".

Nói cách khác, cấy phân có thể giúp giảm thiểu bệnh nặng ở những bệnh nhân này do cả hai đều có các yếu tố gây ra triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng.

Tuy nhiên, đây chỉ là một báo cáo nghiên cứu với 2 bệnh nhân và rất khó để phân biệt tác động của các phương pháp điều trị khác nhau. Các nhà nghiên cứu hiện đang lên kế hoạch kiểm tra tác động của việc cấy phân trên bệnh nhân COVID-19 trong một thử nghiệm lâm sàng chính thức.

Các phát hiện được công bố ngày 6/7 trên tạp chí Gut.