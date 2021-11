Cầu thủ vô danh được khen ngợi nhờ sở hữu... bạn gái "bốc lửa"

Jack Harrison là tài năng trẻ người Anh, năm nay 24 tuổi, đá tiền vệ cánh. Anh vừa từ Man City chuyển đến Leeds với giá 11 triệu bảng. Sau 3 trận đá cho Leeds ở mùa 2021/22 này, Jack đã ghi 2 bàn.



Tuy nhiên, thành tích trên sân cỏ không phải lý do chính tờ báo nổi tiếng nước Anh, The Sun đưa Jack lên mặt báo. Chính cô bạn gái "nóng bỏng" Fiorella Arbenz mới là lý do.

Jack Harrison bên cô bạn gái hơn anh 1 tuổi.

"Cầu thủ xuất sắc của Leeds, Jack Harrison đã ghi một bàn ngoạn mục khi bạn gái anh ta, Fiorella Arbenz, vừa làm NHM choáng váng vì khung hình "nóng bỏng"" - The Sun viết.

"Jack Harrison quả là chàng trai may mắn, khi luôn có cô bạn gái Fiorella Arbenz chờ đợi phía sau cánh cửa nhà" - The Sun cũng tỏ ra ghen tỵ với cầu thủ của Leeds.

Jack Harrison bắt đầu hẹn hò nàng Fiorella Arbenz từ năm 2020 và cặp đôi đã có nhiều khoảng thời gian ngọt ngào. Trên mạng xã hội, Fiorella Arbenz thường xuyên đăng các khung hình "bỏng mắt", dần thu được lượng lớn NHM.



Đăng bức ảnh quá đỗi hấp dẫn, nàng Fiorella Arbenz được The Sun khen ngợi.

Bức hình mới nhất của cô trong bộ đồ lót ren đã khiến The Sun cảm thán và phải lên tiếng khen tài "tán gái" của Jack Harrison.

Xem thêm ảnh nàng Fiorella Arbenz