Cầu thủ U14 với khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng nghẹn lòng: "Xin cha bỏ bia"

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng Giải bóng đá U14 miền Bắc 2025–26, sau khi ghi bàn cho U14 Hà Nội, cầu thủ Lý Trung Hiếu đã chạy về phía góc ăn mừng, kéo áo thi đấu ra để lộ dòng chữ viết tay nguệch ngoạc trên áo: "Xin cha bỏ bia".

Cầu thủ U14 Hà Nội ăn mừng khiến dân tình xúc động

Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy cảm xúc ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ không khỏi xúc động trước tấm lòng của cậu bé 14 tuổi. Theo chia sẻ từ ban huấn luyện đội U14 Hà Nội, Lý Trung Hiếu là một trong những cầu thủ có ý chí và tinh thần kỷ luật rất cao. Hành động nhỏ của em không chỉ thể hiện tình yêu thương dành cho người cha, mà còn là lời nhắn gửi chân thành về ý thức chăm sóc sức khỏe và tình cảm gia đình.

Trong khi nhiều cầu thủ trẻ chọn cách thể hiện cảm xúc bằng động tác ăn mừng sôi nổi, Trung Hiếu lại chọn cách “nói bằng trái tim”, với dòng chữ run run trên áo. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận xúc động:

“Cảm ơn con vì một thông điệp quá đẹp, mong người cha nào đọc được cũng sẽ hiểu".