Cầu thủ nổi tiếng khơi mào vụ uống “sữa thô” gây tranh cãi dữ dội

Ngôi sao Manchester City – Erling Haaland mới đây đã khiến cộng đồng mạng và giới chuyên môn dậy sóng khi tiết lộ thói quen uống “sữa thô” mỗi ngày. Trong một video chia sẻ đời sống thường nhật, tiền đạo người Na Uy cho biết anh duy trì việc uống một ly sữa thô vào buổi sáng và một ly sau mỗi buổi tập luyện.

“Sữa là một siêu thực phẩm tốt cho dạ dày, cho da, cho xương và cơ bắp,” Haaland khẳng định.

Haaland thường đến một trang trại ở khu Cheshire (Anh) để mua sữa thô trực tiếp từ bò. Loại sữa này chưa qua tiệt trùng hay xử lý nhiệt điều khiến nó giữ lại hương vị và dưỡng chất tự nhiên, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên tranh cãi về mức độ an toàn.

Haaland uống sữa chưa qua tiệt trùng

Tranh cãi nổ ra vì vấn đề an toàn thực phẩm

Tại Anh, sữa thô không được phép bán đại trà trong siêu thị, mà chỉ được bán trực tiếp tại trang trại hoặc một số chợ nông sản được cấp phép. Ở Scotland, việc buôn bán sữa thô thậm chí bị cấm hoàn toàn.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) đã nhanh chóng lên tiếng cảnh báo rằng sữa chưa tiệt trùng có thể chứa các loại vi khuẩn gây hại như E. coli, Salmonella hay Listeria, có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm. FSA khuyến cáo trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch yếu không nên sử dụng loại sữa này.

Thói quen uống sữa thô của Erling Haaland cho thấy sự khác biệt giữa chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa của một vận động viên chuyên nghiệp và thói quen ăn uống của người bình thường. Dù ý tưởng “sống tự nhiên hơn” nghe hấp dẫn, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần hiểu rõ nguồn gốc và rủi ro trước khi thử những xu hướng dinh dưỡng như thế này.