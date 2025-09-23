Cầu thủ đến Việt Nam 'chữa lành', trở về giành 3 Quả bóng vàng

Trong lễ trao giải được tổ chức ở Paris (Pháp) sáng nay 23/9, ngoài Ousmane Dembele, Quả bóng vàng 2025 còn được trao cho một cầu thủ khác. Đó là Aitana Bonmati - ngôi sao của đội tuyển nữ Tây Ban Nha và câu lạc bộ Barcelona .

Quả bóng vàng Aitana Bonmati là ai?

Aitana Bonmati sinh ngày 18/8/1998 là tiền vệ của câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Cô từng lập kỷ lục cầu thủ nữ giành nhiều danh hiệu nhất trong 1 mùa giải (2022-2023) và được ghi nhận là một trong những tượng đài của bóng đá nữ thế giới.

Việc Aitana Bonmati được vinh danh là cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới không có gì mới mẻ. Cô đoạt trọn bộ Quả bóng vàng và giải FIFA The Best trong 2 năm liên tiếp trước đó (2023 và 2024).

Lần này, ngôi sao 27 tuổi thiết lập kỷ lục là người đầu tiên giành 3 Quả bóng vàng nữ (Ballon d'Or Feminin) liên tiếp. Nếu tính cả Quả bóng vàng nam, chỉ có 2 cầu thủ khác từng làm được điều này là Michel Platini và Lionel Messi.

Aitana Bonmati giành Quả bóng vàng 2025.

Trong mùa giải 2024-2025, Aitana Bonmati chỉ giành được 1 danh hiệu tập thể là chức vô địch Tây Ban Nha cùng Barcelona. Cô chỉ về nhì ở đấu trường châu Âu - cả trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, trên phương diện cá nhân, cô vẫn được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất của cả 2 giải đấu.

Trong đó, danh hiệu cá nhân tại giải vô địch châu Âu (Euro 2025) của Aitana Bonmati chứng minh sự phi thường của cô. Ngôi sao sinh năm 1998 suýt bỏ lỡ giải đấu này vì mắc bệnh ngay trước ngày khai mạc giải nhưng đã hồi phục thần tốc để trở lại thi đấu, thậm chí giành danh hiệu.

Vừa khỏi bệnh lập tức tung hoành châu Âu

Trong buổi tập của đội tuyển Tây Ban Nha, Aitana Bonmati bỗng nhiên cảm thấy mệt. Cô bị đau đầu kéo dài, điều chưa từng xảy ra trước đó. Kết quả khám ban đầu tại bệnh viện không xác định được nguyên nhân. Các kết quả xét nghiệm đều ổn cho tới khi bác sĩ thực hiện chọc do tủy sống và xác định cô bị viêm màng não.

Aitana Bonmati luôn xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, giàu năng lượng.

Điều may mắn là Aitana Bonmati mắc viêm màng não do virus chứ không phải vi khuẩn - nguy hiểm hơn. Theo tính toán ban đầu, cô cần được điều trị trong 10 ngày, chưa chắc kịp hồi phục sức khỏe để thi đấu nếu đội tuyển Tây Ban Nha tiên sâu tại giải.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày nằm trên giường bệnh với các ống truyền gắn vào tay, Aitana Bonmati được xuất viện và ngay lập tức lên máy bay đến Thụy Sỹ hội quân với các đồng đội. Cô hồi phục nhanh đến mức ban huấn luyện phải yêu cầu cô "chậm lại" để đảm bảo an toàn.

Sau 6 ngày kể từ khi xuất viện, Aitana Bonmati được tung vào sân trong trận thắng Bồ Đào Nha 5-0. Đến trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Italy, cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới trở lại đội hình chính. Cô được hội đồng chuyên môn của UEFA trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải dù Tây Ban Nha thua Anh trong trận chung kết - Bonmati đá hỏng 1 quả luân lưu.

Kỷ niệm đặc biệt ở Việt Nam

Aitana Bonmati từng tiết lộ câu chuyện thú vị về Việt Nam, nhấn mạnh rằng trải nghiệm đó có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống. Nữ tuyển thủ Tây Ban Nha vốn rất chú trọng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và nghỉ ngơi. Du lịch là một trong những cách để cô làm điều đó. Năm 2019, Aitana Bonmati đến Việt Nam, chọn những điểm đến du lịch sinh thái như Ninh Bình, Hà Giang.

Aitana Bonmati chia sẻ kỷ niệm du lịch ở Việt Nam.

"Tôi đã học được rất nhiều điều tại Việt Nam. Tôi thích việc ngắt kết nối với thế giới bằng cách đi du lịch. Vài năm trước, trong khi đang phượt qua những mỏm núi và ruộng bậc thang, tôi thấy một vài đứa trẻ chạy nhảy trên những mỏm đá sắc nhọn. Chúng không có giày, không có ai ở quanh, và ngồi ở mép những mỏm đá rất cao.

Ở đất nước chúng tôi, bố mẹ sẽ tóm chúng xuống ngay lập tức. Thế nhưng, lũ trẻ này chỉ ngồi cười vô tư thôi. Ở châu Âu, chúng tôi hay nghĩ về những thứ mà mình đang không có, bạn hiểu chứ? Ở đây, những đứa trẻ thậm chí còn không có giày, nhưng chúng vẫn rất hạnh phúc", Bonmati nói.

Năm 2023, Aitana Bonmati ra sân trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Tây Ban Nha. Đội bóng châu Âu giành chiến thắng đậm, trong đó ngôi sao của Barcelona đóng góp 1 bàn thắng.

Ngoài chuyên môn bóng đá, Aitana Bonmati cũng rất chú trọng học vấn. Quả bóng vàng 2025 được đào tạo chuyên ngành khoa học thể thao, sau đó học chương trình Thạc sĩ Quản lý thể thao tại Viện Johan Cruyff.