‘Cậu nhỏ’ thay đổi thế nào theo thời gian? Những sự thật thú vị quý ông nên biết

Giống như các bộ phận khác của cơ thể, dương vật cũng sẽ thay đổi theo thời gian khi nam giới lớn tuổi hơn. Các thay đổi này có thể là về hình dáng hoặc chức năng của dương vật.



Hầu hết những thay đổi này được xem là điều bình thường và không cần phải chăm sóc y tế. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, dương vật thay đổi do các bệnh lý ảnh hưởng đến các vấn đề khác của cơ thể, chẳng hạn như giảm lưu thông máu, thay đổi nội tiết tố, thay đổi ở da và các yếu tố khác. Đáng nói, có những triệu chứng có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục và tiết niệu của nam giới cần phải thăm khám và điều trị.

Cậu nhỏ thay đổi như thế nào theo thời gian?

Khi dương vật của nam giới ngừng phát triển, thường là ở độ tuổi 20, sẽ có không có quá nhiều thay đổi trong vài năm sau đó. Tuy nhiên, khi các mảng bám bắt đầu tích tụ trong động mạch khắp cơ thể và nồng độ testosterone suy giảm (thường ở độ tuổi 40), dương vật có thể có những thay đổi đáng kể.

1. Ngoại hình

Tình trạng dương vật thu nhỏ có thể xảy ra trong quá trình lão hóa, nhưng điều này không ảnh hưởng đến chức năng của dương vật và cũng không cần phải điều trị y tế.

Bên cạnh đó, hiện tượng teo tinh hoàn cũng là một phần bình thường của quá trình lão hóa. Do da trên toàn cơ thể giảm đàn hồi và do tác động của trọng lực, bìu và dương vật đều có thể chảy xệ và nhăn nheo theo tuổi tác.

Ngoài ra, màu sắc của dương vật có thể nhạt hơn do lưu lượng máu đến dương vật giảm dần.

Màu sắc, kích thước của ‘cậu nhỏ’ thay đổi là những thứ dễ nhận biết khi nam giới lớn tuổi hơn. Ảnh minh hoạ

2. Chức năng tình dục

Theo thời gian, chức năng tình dục của nam giới có thể thay đổi, đặc biệt là về tần suất và sự cương cứng của dương vật.

Những thay đổi này có thể bao gồm không có khả năng cương cứng hay duy trì cương cứng đủ lâu trong quá trình giao hợp, hoặc rối loạn cương dương - tình trạng sẽ phổ biến hơn ở người lớn tuổi. Một số nam giới cũng có thể nhận thấy sự cương cứng của dương vật không còn tốt như khi còn trẻ. Đây là một khía cạnh khác của chứng rối loạn cương dương.

Dương vật cũng có xu hướng trở nên kém nhạy cảm hơn theo năm tháng. Điều này có nghĩa là bạn có thể mất nhiều thời gian hơn để trở nên hưng phấn.

Dương vật giảm độ nhạy thường phổ biến và dễ dẫn đến rối loạn cương dương cũng như khó đạt được cực khoái hơn. Đôi khi, những cực khoái này cũng khó có thể thỏa mãn nam giới.

Ngoài ra, khi nam giới già đi, chứng phì đại tuyến tiền liệt cũng có thể xảy ra một cách tự nhiên, làm giảm lượng tinh dịch, khiến bạn cảm thấy rằng mình không còn mạnh mẽ như trước đây.

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí International Journal of Impotence Research, bệnh peyronie (cong dương vật) vẫn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng khả năng nam giới bị cong dương vật sẽ tăng lên khi đến tuổi 50.

3. Chức năng tiết niệu

Khi nam giới già đi, tuyến tiền liệt tăng kích thước có thể chèn ép vào bàng quang và niệu đạo.

Điều này khiến bạn phải đi tiểu thường xuyên hơn nhưng dòng nước tiểu yếu và lượng nước tiểu cũng ít hơn.

4. Các vấn đề về thể chất

Các vấn đề về sức khỏe ảnh hưởng đến dương vật có thể trở nên phổ biến hơn khi nam giới lớn tuổi hơn.

Một trong số các vấn đề phổ biến là tình trạng đau khi đi tiểu hoặc đau khi cương cứng. Cả hai vấn đề này một phần do một số căn bệnh mạn tính hoặc cấp tính gây ra.

Thêm vào đó, các tổn thương hoặc phát ban trên dương vật cũng là dấu hiệu cảnh báo nhiễm trùng hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

Nam giới có thể giảm tần suất và chất lượng các cuộc ‘yêu’ khi lớn tuổi. Ảnh minh họa

5. Ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt là căn bệnh ung thư phổ biến ở nam giới. Nếu không được điều trị sớm, ung thư tuyến tiền liệt có thể gây ra những thay đổi xấu về ngoại hình của dương vật, khiến nam giới gặp các vấn đề về tiểu tiện và chức năng tình dục.

Khi bước qua tuổi 50, nam giới nên thăm khám bác sĩ ít nhất một lần/năm để tầm soát ung thư tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, bạn có thể cân nhắc tầm soát sớm hơn nếu tiền sử gia đình có người mắc ung thư tuyến tiền liệt hoặc các yếu tố nguy cơ khác.

Nguyên nhân khiến ‘cậu nhỏ’ thay đổi

Dương vật thay đổi được xem là điều bình thường của quá trình lão hoá do:

- Giảm lưu lượng máu do các mảng bám tích tụ trong động mạch; các mạch máu khắp cơ thể mất tính đàn hồi khi bạn già đi.

- Theo nghiên cứu của Tạp chí Tiết niệu Ả Rập, khi lớn tuổi, dương vật của nam giới sẽ mất đi các tế bào cơ trơn và được thay thế phần lớn bằng các tế bào collagen.

- Suy giảm mức độ testosterone, đây là loại hormone có vai trò thúc đẩy ham muốn tình dục, cải thiện tâm trạng và nhiều chức năng của cơ thể.

Bên cạnh đó, đau buốt mạn tính ở dương vật có thể là dấu hiệu của vấn đề cần được chăm sóc y tế. Nếu cơn đau xuất hiện khi đi tiểu, nguyên nhân có thể do nhiễm trùng, sỏi thận hoặc sỏi bàng quang, bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Thêm vào đó, một nguyên nhân khác là bệnh cong dương vật, thường phát triển sau nhiều năm tích tụ mô sẹo do quan hệ tình dục thô bạo, chấn thương do tập luyện thể thao hoặc do tai nạn.

Cậu nhỏ thay đổi có thể khiến nhiều quý ông lo lắng. Ảnh minh họa

Nam giới lớn tuổi xuất tinh ít hơn có đáng lo?

Số lần xuất tinh có xu hướng giảm dần khi nam giới già đi. Nhưng khi tinh trùng có những thay đổi đột ngột, đặc biệt là về kết cấu, màu sắc và lượng tinh trùng xuất ra trong một lần xuất tinh thì nam giới nên trao đổi với bác sĩ về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu những thay đổi này diễn ra từ từ thì đây chỉ là kết quả của quá trình lão hóa.

Một thay đổi khác mà nam giới có thể gặp phải khi già đi là bệnh máu trong tinh dịch gây ra tình trạng tinh dịch có màu đỏ do lẫn máu. Điều này có thể cho thấy tuyến tiền liệt bị viêm hoặc nhiễm trùng (viêm tuyến tiền liệt). Đây là vấn đề tương đối phổ biến khi nam giới khi lớn tuổi.

Nguồn: Healthline

