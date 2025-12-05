HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cẩu, kéo ô tô phủ bạt "nằm lì" 4 năm trên phố Bát Sứ

Hoàng Nguyễn |

Lực lượng chức năng đã cẩu kéo chiếc ô tô phủ bạt đỗ suốt nhiều năm trên phố Bát Sứ sau khi nhận phản ánh gây ô nhiễm và cản trở giao thông.

Ngày 5-12, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết vào chiều 4-12, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành cẩu, kéo một ô tô phủ bạt đỗ trước số 31 phố Bát Sứ suốt nhiều năm qua ra khỏi tuyến phố.

Cẩu ô tô phủ bạt nằm lì 4 năm trên phố Bát Sứ gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Chiếc xe nằm lì trên phố suốt nhiều năm. Ảnh cắt từ clip

Theo phản ánh của người dân, chiếc xe này được che bạt kín và đỗ cố định trên phố Bát Sứ khoảng 4 năm, khiến bụi bẩn, rác thải và cả xác động vật mắc kẹt dưới gầm xe, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến giao thông.

Đặc biệt, khi người dân nhiều lần nhắc nhở nhưng chủ nhà vẫn cố chấp không di chuyển phương tiện.

"Khi cơ quan chức năng tới để cẩu kéo chiếc ô tô, một người nhận là chủ xe có đến làm việc. Tuy nhiên, qua kiểm tra biển kiểm soát thì người này lại không đứng tên trên đăng ký phương tiện. Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ chủ nhân thật sự của chiếc ô tô để có thể ra quyết định xử lý, xử phạt"- đại diện Công an phường Hoàn Kiếm nói.

Cũng theo vị này, sau khi chiếc ô tô được cẩu kéo đi, nhiều hộ dân quanh khu vực phố Bát Sứ bày tỏ sự vui mừng khi tuyến phố trở nên thông thoáng, không còn tình trạng ùn ứ do chiếc xe "nằm lì" suốt nhiều năm qua gây ra.

