'Cậu IT' Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì cưỡng đoạt tài sản: Nhận 400 triệu đối mặt án phạt nào?

Ngày 4/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã bắt Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi, trú tại Cần Thơ) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng.



Cụ thể trên tờ Tuổi trẻ đưa tin, Cảnh sát hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) điều tra và xác định Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng.

Trước đó, hôm 28/6, Cục cảnh sát hình sự Bộ công an cũng đã gửi giấy mời Nhâm Hoàng Khang ngày 1/7 có mặt tại Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công An để làm việc liên quan vụ việc Cục Cảnh sát hình sự đang thụ lý, điều tra.



Nhâm Hoàng Khang (hay còn được gọi là "Cậu IT") hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, được biết đến là lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như đưa esim vào iPhone Lock, được giới công nghệ thông tin biết đến khá nhiều.

Gần đây, Nhâm Hoàng Khang gây chú ý liên quan việc ồn ào trên mạng xã hội với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân, quỹ từ thiện của một nữ đại gia.

Thạc sĩ, Luật sư Hoàng Trọng Giáp.

Khi được hỏi về hành vi cưỡng đoạt tài sản mà Nhâm Hoàng Khang đang bị điều tra, Thạc sĩ, Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, tại Điều 170 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định, tội "Cưỡng đoạt tài sản" như sau:

1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù 1-5 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 3-10 năm: "a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; e) Tái phạm nguy hiểm".

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7-15 năm: "a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng; b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh".

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12-12 năm: "a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên; b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp".

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

"Như vậy, theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan công an, Nhâm Hoàng Khang nhận 400 triệu trong đường dây. Đối chiếu với quy định, anh ta sẽ bị khởi tố theo khoản 3 của điều 170 Bộ luật hình sự 2015. Khung hình phạt tối đa lên tới 15 năm tù", luật sư Hoàng Trọng Giáp nhận định.