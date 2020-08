Câu chuyện ly kỳ của cô gái Việt sang Trung Quốc du lịch và những âm thanh lạ trong khách sạn

Mới đây, trong một group, một cô gái đã đăng tải về chuyến du lịch đặc biệt của mình. Nội dung bài viết khiến người ta đi từ cảm xúc này sang cảm xúc khác.

"Các bạn đi du lịch đã bao giờ gặp phải chuyện ma quỷ mơ hồ ở khách sạn chưa? Nhân dịp dọn điện thoại, kể cho các bạn chuyện mùa thu năm kia lúc mình đi Tây An. Tây An xưa là Trường An, vốn vẫn được ví von là mỗi bước chân là giẫm lên di tích văn vật.

Lúc mình tới Tây An đã là cuối thu, trời đã rất lạnh và khách du lịch cũng không còn nhiều nữa. Nơi mình ở là 1 cái khách sạn nhỏ xíu, nằm ngóc ngách trong một ngõ nhỏ ở thành Nam".

Đây là đoạn mở đầu cho câu chuyện của cô gái. Tiếp sau đó, cô gái đã kể lại truyện theo từng khung hình khiến dân mạng vừa đọc vừa run rẩy, tới cuối thì lại có một sự thật khác vô cùng bất ngờ. Chuyện như sau:

Chỗ trọ style cổ trang, bạn chủ ngáp ruồi bảo hết mùa rồi nên không có khách nào cả.

Phòng của mình ở là phòng có giường là loại kang bed. Đại ý giường được xây bằng gạch và thời xưa thì mùa đông người ta sẽ đốt củi ở dưới để sưởi ấm. Và nó cao dã man. Chiều cao mét rưỡi như mình mỗi lần lên xuống là mình phải vừa trèo vừa bò lên. (Ảnh minh họa)

Còn cửa sổ thì là cái loại như thế này, mở ra mở vào phải chống cái gậy lên thành cửa khá phiền nên mình đóng luôn từ lúc tới. Trên ảnh là Phan Kim Liên không phải mình. (Ảnh minh họa)

Hôm đó đi chơi về khuya lơ lắc, mò về thì lễ tân cũng không thấy, mà lạnh cóng cả rồi nên chỉ bò đi đánh răng rửa mặt rồi nhanh nhanh về phòng. Loại phòng mình ở là phòng riêng và dùng toilet/phòng tắm chung với các phòng dorm. Lúc vệ sinh cá nhân trong gian trong, mình bắt đầu thấy lạ. Ở gian ngoài là chỗ bồn rửa tay thì nghe tí tách rõ tiếng nước chảy rất nhỏ. Mà khách sạn thì làm gì có khách. Thôi thì kệ, nhanh chóng đi ra để về phòng, ngang qua bồn rửa tay thấy 1 vòi nước mở. Lúc mình vào rõ ràng là đóng hết cơ mà.

Trèo được lên giường đã mệt ngang leo núi. Trùm chăn ngủ được 1 lúc thì bị lơ mơ tỉnh dậy vì nghe tiếng kéo bàn ghế. Tiếng kéo bàn ghế rất rõ, y như trong phòng mình. Buồn ngủ quá chỉ lơ mơ nghĩ phòng mình làm gì có lắm bàn ghế thế đâu.

Ngủ được 1 chập nữa thì lại tỉnh dậy vì ngửi thấy mùi hương rất nhẹ. Hơi giống mùi hương trầm nhà mình, xa xa gần gần như được đốt ở đâu đó trong khách sạn. Nửa đêm rồi ai còn đốt hương làm gì? Rồi sau đó mình nhận ra là có tiếng cào vào cửa phòng mình. Rất rõ. Trong đêm nghe lại càng rõ.

Lúc đó nghĩ rất nhanh là giờ mà trèo xuống giường để đi ra xem thì chắc mất nửa buổi nữa mất. Rõ ràng lúc book phòng đã đọc review rất kỹ, ai cũng khen chứ không kêu ca gì. Hay tiếng Hoa của mình kém quá đọc sai ý? Thôi kệ đành cứ ngủ rồi mai tính. Thế là mình đi ngủ trong tiếng cào cửa vẫn đều đều.

Sáng mình ra mở cửa thì thấy con này!

Sau đó nó lao lên giường như phòng nó thuê.

Yên tâm bỏ phòng cho nó trông đi ra đánh răng rửa mặt ở phòng vệ sinh chung thì gặp con thứ hai.

Lúc đi ăn sáng gặp bạn lễ tân. Hỏi bạn sao đêm qua thấy mùi hương, bạn ấy bảo vì nhà có 2 con quỷ (con mèo) phía trên với em bé này, sợ mùi nên lúc các bạn thay ca đêm thì đốt trầm cho sạch không khí.

Còn tiếng kéo bàn ghế ấy à. Khách sạn mình ở là dưới tầng hầm, trên nó là 1 cái pub nhỏ. Đêm xuống khách mới hay tới để uống bia nghe nhạc. Bảo sao lúc đọc review chỉ thấy phàn nàn là đêm thì hơi ồn. Sau đó mình đã lên viết lại review cho rõ rằng "tiếng kéo bàn ghế ở tầng trên hơi ồn".

Và bạn chủ đã giỡn rằng con mèo này là "dịch vụ đặc biệt" của khách sạn này. Lẽ ra thì phải bảo trước với mình đấy nhưng bữa đó mình về trúng lúc lễ tân chạy ra ngoài.

Đọc xong câu chuyện nhiều người thở phào nhẹ nhõm vì thực tế không tệ hại như họ tưởng tượng ra. Tuy nhiên trong khung cảnh ở nước ngoài mà gặp phải câu chuyện như thế thì cũng có chút lo lắng đấy chứ!