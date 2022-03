Câu chuyện cụ ông lái đò 89 tuổi ở Hội An có nhiều tình tiết thêu dệt

Câu chuyện cụ ông lớn tuổi bị tật ở chân làm nghề chở đò đón khách trên sông Thu Bồn, Hội An được dư luận quan tâm. Sự việc được một cô gái tên Thảo là du khách đăng tải lên mạng xã hội bày tỏ sự thương cảm khi cụ gặp khó khăn trong quá trình mưu sinh và có hoàn cảnh éo le.

Suốt 2 ngày qua, câu chuyện này gây tranh cãi dữ dội khi có nhiều thông tin bất nhất xoay quanh vụ việc. Cô gái trẻ cho biết, cụ ông 89 tuổi chở khách chỉ lấy 15.000 đồng (vì thuyền không đẹp) nên khiến một số người chèo thuyền ở đó than bị ảnh hưởng vì "phá giá" thị trường.

Ngoài ra, bài viết của Thảo đăng tải còn nêu: Cụ ông kể rằng mỗi tháng phải đóng 300.000 đồng tiền thuế. Do ế ẩm, có tháng cụ phải đi làm phụ hồ để đóng đủ chỗ tiền đậu thuyền. Điều này đã khiến những người có liên quan gặp không ít phiền toái.

Những thông tin trái chiều về câu chuyện cụ ông lái đò lan truyền trên mạng xã hội

Trước những ý kiến trái chiều, nhà chức trách địa phương đã lên tiếng làm rõ sự việc. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An xác minh trên tờ NLĐ, cụ ông lái đò trên là ông Nguyễn Tô, 79 tuổi (trú phường Minh An, TP Hội An). Ông làm việc thuộc nghiệp đoàn ghe bơi của thành phố, được phép hoạt động chở khách du lịch.

Ông Nguyễn Tô là một trong những người chèo thuyền lâu năm và gắn bó với sông Hoài. Được biết, ông dành cả cuộc đời để chèo thuyền không chỉ là nghề kiếm tiền mà còn là sự đam mê, yêu thích. Đây cũng là lý do mà cụ chỉ lấy 15.000 đồng/khách.

Ông Lanh cũng cho biết, hoàn cảnh của ông Tô không quá khó khăn như những chia sẻ trên mạng xã hội. Có thể người đăng tải mong muốn giúp đỡ cụ nhưng khi những thông tin chưa đúng sự thật lan truyền, ông Tô đã gặp nhiều rắc rối. Ngoài ra, việc mỗi tháng ông phải nộp thuế 300.000 đồng là không chính xác. Thực tế, TP Hội An không thu khoản nào về thuế này. Ông cũng đã cao tuổi, sức yếu nên không thể đi làm phụ hồ như lời cô gái viết.

Liên quan đến sự việc, sau khi bài viết chia sẻ, rất nhiều người bày tỏ thương cảm, thậm chí mong muốn được quyên góp ủng hộ giúp ông Tô. Nhưng sau 1 ngày bài viết được lan truyền, con gái của ông đã liên hệ đến người viết và một trang Fanpage của Hội An xin nhường sự giúp đỡ ấy cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.



