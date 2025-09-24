Cậu bé 13 tuổi sống sót hi hữu sau 90 phút trốn trong càng máy bay

Theo truyền thông Ấn Độ, sự việc xảy ra vào sáng 21/9. Cậu bé đến từ tỉnh Kunduz, mang theo một vật dụng giống chiếc loa màu đỏ, lén xâm nhập vào sân bay Kabul. Tại đây, cậu tìm cách chui vào khoang càng đáp phía sau của một chiếc máy bay thuộc Hãng hàng không Kam Air.

Ban đầu, thiếu niên này dự định đến Iran, nhưng do nhầm lẫn đã chui vào càng đáp chuyến bay mang số hiệu đi New Delhi. Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi, New Delhi lúc 10h20 sáng (giờ địa phương), sau hành trình kéo dài 94 phút. Điều lạ là cậu bé hoàn toàn bình an vô sự.

Một thiếu niên (13 tuổi) người Afghanistan đã khiến dư luận bất ngờ khi sống sót sau khi trốn trong khoang càng đáp của một chuyến bay từ Kabul, Afghanistan đến New Delhi, Ấn Độ.

Tuy nhiên, khi đi lại tại khu vực hạn chế thuộc ga T3, cậu bé bị nhân viên hàng không phát hiện. Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung ương (CISF) đã nhanh chóng bắt giữ và bàn giao cho cơ quan nhập cư để thẩm vấn.

Trong quá trình kiểm tra an ninh, bộ phận kỹ thuật phát hiện chiếc loa màu đỏ trong khoang càng đáp - nơi thiếu niên này đã ẩn náu suốt hành trình. Sau khi xác minh, nhà chức trách quyết định trục xuất ngay và đưa cậu trở lại Kabul trên chính chuyến bay Kam Air, cất cánh lúc 12h30 cùng ngày.

Các chuyên gia hàng không đánh giá sự việc là một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng. Bởi lẽ, việc lọt vào khoang càng đáp vốn là điều cực kỳ hiếm hoi, do nơi này thường không đảm bảo áp suất và nhiệt độ.

Ảnh: Wikipedia

Chuyên gia hàng không Mohan Ranganathan cho biết: “Thông thường, khi máy bay cất cánh, cửa khoang càng mở ra, bánh xe thu vào rồi cửa đóng lại. Thiếu niên này có thể đã vô tình rơi vào một khoảng trống kín có áp suất và nhiệt độ gần giống khoang hành khách, nhờ đó mới giữ được mạng sống. Nếu không, việc tồn tại ở độ cao hơn 2.700m là điều không thể”.

Ông Ranganathan nhấn mạnh, ở độ cao trên hơn 3.000m, con người có thể nhanh chóng ngất lịm do thiếu oxy. Còn nhiệt độ từ -40°C đến -60°C có thể gây bỏng lạnh chỉ trong vòng chưa đầy một phút, sau đó dẫn tới hạ thân nhiệt.

Theo số liệu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, trong 128 vụ trốn vào khoang bánh xe máy bay được ghi nhận từ năm 1947 đến 2020, hơn 75% trường hợp tử vong. Những người may mắn sống sót thường phải đối mặt với nguy cơ tổn thương lâu dài do tiếng ồn, thiếu oxy và giá lạnh.

Vào tháng 1 năm nay, hai thiếu niên 18 và 16 tuổi đã thiệt mạng trong khoang càng đáp của một chuyến bay JetBlue tại Mỹ. Vụ việc lần này ở Ấn Độ tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy hiểm chết người khi tìm cách vượt biên bằng hình thức liều lĩnh này, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về an ninh hàng không tại khu vực.