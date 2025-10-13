Caribe tăng tốc chuyển đổi xe điện: Mô hình xanh cho thế giới?

Tại Vịnh Half Moon, Antigua và Barbuda, hình ảnh những chiếc xe buýt điện nhỏ lướt nhẹ trên bãi cát trắng đã trở thành biểu tượng cho sự thay đổi. Không còn tiếng động cơ ồn ào, chỉ còn âm thanh của thiên nhiên và sự hào hứng của du khách - đây là minh chứng rõ ràng cho cam kết của các quốc đảo Caribe trong việc xây dựng hệ thống giao thông thân thiện với môi trường.

Antigua và Barbuda đã mua xe buýt điện mini, một phần của kế hoạch điện khí hóa đội xe 180 xe của chính phủ. (Nguồn: DKaboo Brann)

Sự chuyển đổi này không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn là chiến lược kinh tế sống còn. Việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu giúp các quốc đảo tăng khả năng phục hồi, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh mới. Các doanh nghiệp địa phương đang phát triển hạ tầng sạc, dịch vụ pin và giải pháp năng lượng tái tạo, tạo việc làm có tay nghề cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, xe điện còn góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng. Khí thải từ giao thông là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí và các bệnh không lây nhiễm. Tại Barbados, thiệt hại kinh tế do các bệnh này ước tính lên tới 75 triệu USD mỗi năm. Việc chuyển sang xe điện giúp giảm ô nhiễm, từ đó giảm gánh nặng y tế và chi phí xã hội.

Một chiếc xe buýt điện tại Barbados. (Nguồn: JSealy)

Barbados là một trong những quốc gia đi đầu, với 59 xe buýt điện hiện chiếm 89% đội xe công cộng, và dự kiến bổ sung thêm 61 xe vào cuối năm để hoàn tất quá trình điện khí hóa. Việc này giúp quốc gia tiết kiệm khoảng 4 triệu USD chi phí dầu diesel mỗi năm.

Saint Lucia đặt mục tiêu 30% doanh số bán xe mới là xe điện vào năm 2030, thông qua các chính sách ưu đãi tài chính và đầu tư vào hạ tầng. Saint Kitts và Nevis cũng tích cực tích hợp năng lượng mặt trời vào hệ thống giao thông và đặt mục tiêu cắt giảm 61% lượng khí thải CO₂ vào năm 2030.

Jamaica đã công bố các ưu đãi thuế cho xe máy điện và thúc đẩy hợp tác công tư để mở rộng sử dụng xe điện trong nước.

Các quốc đảo Caribe đang chứng minh rằng dù quy mô nhỏ, họ vẫn có thể tạo ra ảnh hưởng lớn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Việc kết hợp giao thông điện với năng lượng tái tạo không chỉ giúp giảm khí thải mà còn tăng cường an ninh năng lượng và khả năng phục hồi. Mô hình này có thể trở thành hình mẫu toàn cầu cho phát triển xanh và bền vững.

