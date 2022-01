Cặp vợ chồng hờ chuyên canh cặp tình nhân đi từ khách sạn ra vờ đánh ghen, cướp tài sản

Ngày 15/1, Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng PC02, Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh, Công an quận 7 bắt giữ 2 đối tượng là Trần Hoàng Tuấn (SN 1999, ngụ quận 1) và Ngô Thị Ngọc Nguyên (SN 1999, ngụ quận 7), để điều tra về hành vi dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản.



Theo điều tra, 4h ngày 10/1, 3 người phụ nữ đi bộ ở đường số 10, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM. Lúc này, 1 người có đeo túi xách chứa 2,5 triệu đồng, ĐTDĐ hiệu iPhone X cùng một số giấy tờ.

Lúc này, Tuấn chở Nguyên đi xe máy áp sát giật túi xách của người phụ nữ nhưng không được. Sau đó, Tuấn cầm lái chạy xe lại tông vào 3 người phụ nữ. Bất ngờ, Nguyên ngồi trên xe nhảy xuống xông vào đánh người phụ nữ cầm túi xách.

Nguyên xông tới vừa đánh vừa giật sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ. Do cặp đôi này quá manh động nên ba người phụ nữ bỏ chạy. Tuấn và Nguyên sau đó lái xe về khách sạn ở quận 7 kiểm tra túi xách lấy tài sản. Nạn nhân cũng tới công an trình báo sự việc.

Sáng cùng ngày, Tuấn chở Nguyên đem sợ dây chuyền tới tiệm vàng ở quận 7 bán được 6 triệu đồng. Cả 2 dùng tiền mua lại cặp nhẫn cưới với giá gần 4 triệu đồng. Hôm sau, do thiếu tiền nên cặp đôi này quay lại tiệm vàng bán và cầm 2 chiếc nhẫn được 3 triệu đồng.

Sau đó, cả 2 mang chiếc ĐTDĐ cướp được bán cho tiệm ở quận 8 với giá 2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền cả 2 mua ma tuý sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Trưa 14/1, bằng nghiệp vụ Đội 3 Phòng PC02 cùng Công an huyện Bình Chánh, Công an quận 7 đã bắt được Nguyên và Tuấn. Qua kiểm tra nhanh, cả 2 dương tính với chất ma tuý.

Tại công an, Nguyên và Tuấn khai nhận quen biết nhau rồi thuê khách sạn sống chung như vợ chồng, cùng sử dụng ma tuý. Khi hết tiền thì cả 2 rủ nhau đi cướp giật tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là canh trước khách sạn chờ các cặp tình nhân đi ra thì vờ đánh ghen rồi cướp tài sản.

Nhiều nạn nhân bị cả 2 đánh cướp nhưng do tế nhị nên không dám trình báo công an. Công an đề nghị ai từng là nạn nhân của cặp đôi này tới Phòng PC02, Công an TP.HCM cung cấp thông tin để hỗ trợ việc điều tra xử lý.

https://soha.vn/cap-vo-chong-ho-chuyen-canh-cap-tinh-nhan-di-tu-khach-san-ra-vo-danh-ghen-cuop-tai-san-20220115180733335.htm