Quân đội Nga đã tiếp nhận các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-SMD mới nhất, cũng như tổ hợp pháo - tên lửa Pantsir-S nâng cấp, cơ quan báo chí của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec cho biết.

Đại diện Rostec nhấn mạnh rằng tất cả các hệ thống vũ khí đã trải qua những cuộc thử nghiệm cần thiết trước khi bàn giao cho khách hàng, khẳng định hiệu quả cao của chúng.

Theo thông báo, tải trọng đạn dược trong bệ phóng của Pantsir-SMD mới nhất có thể lên tới 48 tên lửa mini. Cơ số đạn sẵn sàng chiến đấu có thể thay đổi tùy thuộc vào sự kết hợp giữa tên lửa đất đối không tiêu chuẩn và tên lửa mini.

"Dòng hệ thống phòng không Pantsir đã chứng minh hiệu quả cao trong việc bảo vệ bầu trời Nga. Các tổ hợp này đã nhiều lần phát hiện và tiêu diệt mục tiêu trên không phức tạp trong các nhiệm vụ chiến đấu", ông Bekkhan Ozdoyev - Giám đốc Công nghiệp Cụm Vũ khí thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec phát biểu.

Tên lửa cỡ nhỏ trang bị cho tổ hợp Pantsir là vũ khí tối ưu để chống lại máy bay không người lái.

Cần nhấn mạnh, Lực lượng vũ trang Ukraine gần đây thường xuyên tấn công hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu và cảng biển. Điều này đang gây thiệt hại đáng kể cho ngân sách Nga.

Trong khi đó, phương Tây đang kêu gọi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, nhấn mạnh rằng chúng gây ra thiệt hại lớn hơn nhiều so với các lệnh trừng phạt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã nhiều lần đe dọa Moskva bằng các cuộc tấn công quy mô lớn thông qua máy bay không người lái, điều này khiến Nga phải sẵn sàng các biện pháp phòng ngừa.