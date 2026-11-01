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Cặp sao đình đám suy sụp, bán tháo nhà cửa sau khi con gái 13 tuổi đột ngột qua đời vào cuối tháng 9

Vy Anh
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Cặp đôi diễn viên - đạo diễn này vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau mất đi cô con gái thân yêu.

Cuối tháng 9, Hollywood bàng hoàng trước thông tin Fiona - con gái 13 tuổi của nam diễn viên Chad Lowe và vợ là đạo diễn kiêm nhà sản xuất Kim Painter - đột ngột qua đời. Ban đầu, gia đình từ chối tiết lộ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô bé. Tuy nhiên, đến ngày 2/10, nguyên nhân tử vong của Fiona đã được cảnh sát công bố. Theo đó, ái nữ nhà cặp đôi Chad Lowe - Kim Painter được xác định qua đời vì có hành vi cực đoan. Sự ra đi của Fiona khiến gia đình Chad Lowe - Kim Painter suy sụp, đau buồn khôn nguôi.

Hơn 1 tháng sau cái chết bi thảm của con gái, vợ chồng Chad Lowe - Kim Painter gây xôn xao khi quyết định bán tháo căn nhà rộng 301 m2, có 4 phòng ngủ và 3 phòng tắm tại khu Mar Vista, Los Angeles (Mỹ). Vợ chồng Chad Lowe mua bất động sản này vào tháng 3/2025 với giá 3,15 triệu USD (khoảng 82,5 tỷ đồng) với mục đích xây dựng lại cuộc sống sau khi mất đi căn nhà tại khu Pacific Palisades trong vụ cháy rừng nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi Fiona ra đi, họ không còn muốn giữ lại ngôi nhà này.

Vợ chồng Chad Lowe - Kim Painter quyết định bán đi căn nhà triệu đô ở Los Angeles (Mỹ) sau cái chết bi thảm của con gái thứ. Ảnh: Page Six.

Chad Lowe được biết đến nhiều nhất với vai diễn chàng trai trẻ sống chung với HIV trong Life Goes On. Tác phẩm này giúp anh giành được tượng vàng danh giá tại lễ trao giải Emmy. Nam diễn viên cũng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám khác như 9-1-1: Lone Star, Supergirl, Pretty Little Liars hay ER. Năm 2010, Chad Lowe kết hôn với Kim Painter. Hai vợ chồng đã cùng nhau xây dựng một gia đình xoay quanh ba cô con gái.

Fiona là con gái thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Chị cả là Mabel Painter Lowe năm nay 17 tuổi, còn em gái út là Nixie Barbara Lowe mới lên 10 tuổi. Lần cuối cùng Chad Lowe công khai đề cập đến cô công chúa thứ 2 Fiona là vào tháng 11/2025. Khi đó, tài tử đăng bài chúc mừng sinh nhật tuổi 12 của Fiona, đồng thời chia sẻ ảnh con gái tươi cười rạng rỡ trong đôi bốt cao bồi. Do đó, sự ra đi đột ngột và cuộc đời ngắn ngủi của Fiona để lại sự tiếc thương trong lòng nhiều người.

Con gái thứ 2 của nam diễn viên Chad Lowe qua đời ở 13. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six

Nam nghệ sĩ đình đám SN 1973 quê Vũng Tàu làm ông chủ bảo tàng hơn 400 cổ vật ở phường An Khánh, TP.HCM
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