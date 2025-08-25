Cập nhật khẩn từ "khối trưởng đạp xe" Đào Quang Hà giữa căng thẳng bão số 5

Đào Quang Hà (sinh năm 2001) được nhiều người biết đến sau hành trình đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, anh chàng quyết định đạp xe ngược trở lại từ TP.HCM ra Hà Nội.

Tuy nhiên vào chiều 24/8, Đào Quang Hà đã bất ngờ có mặt ở Hà Nội sớm hơn dự kiến rất nhiều, tham gia buổi tổng hợp luyện thứ 2. Theo chia sẻ của Hà, vì tình hình thời tiết không thuận lợi khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền nên anh chàng quyết định dừng hành trình đạp xe xuyên Việt này.

Quang Hà tại đường Thanh Niên vào chiều 24/8 (Nguồn: @havavietnam)

“Rất tiếc là trong chuyến đi của mình đã bị vướng mắc ở cơn bão số 5. Khi mình đến đó thì bão số 5 cũng đổ bộ vào mà chờ bão qua thì không kịp. Và hiện tại mình đã có mặt ở Hà Nội để cùng hoà vào không khí 2/9” - Quang Hà cho biết.

Sau khi dừng đạp xe, Quang Hà chuyển sang xe ô tô để ra Hà Nội. Về chiếc xe đạp Thống Nhất, anh chàng cho biết xe đã được mang về Hà Nội trên xe giường nằm cùng với mình.

Quyết định của Quang Hà nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng. Bởi lẽ những hành trình tuổi trẻ quan trọng nhưng sức khoẻ và tính mạng là trên hết nên cần đảm bảo trước.

“Chúc mừng Hà nha. Bữa gặp bạn ở đường tránh Buôn Hồ (Đắk Lắk). Nhìn xe cũ kỹ thương bạn luôn. Rất ngưỡng mộ bạn ấy”, “Đúng rồi bão đang vô mà sao mà chạy được nguy hiểm lắm”, “Đi bằng gì cũng được khối trưởng nhé, sức khỏe và tinh thần của em vẫn là trên hết.Tuổi trẻ của em đã quá nhiệt huyết rồi”, “Đúng rồi. Đợt này mưa lắm. An toàn là trên hết”,... là một số bình luận từ dân tình.

Đáp lại, Quang Hà gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, hứa hẹn sẽ có những hành trình mới: “Em xin cảm ơn các cô chú anh chị đã cổ vũ em trong hành trình này ạ. Có lẽ sự dang dở này sẽ là khởi đầu cho A60, A80 ạ. Mọi người cũng theo dõi những hành trình mới của em nha”.

Đào Quang Hà tiết lộ hành trình đạp xe ngược trở lại từ TP.HCM ra Hà Nội vào ngày 12/8, dự định di chuyển trong vòng 20 ngày để có mặt ở Thủ đô. Trong chuyến đi của mình, Quang Hà cũng liên tục cập nhật các clip và hình ảnh giao lưu người dân địa phương.

Những cập nhật của Quang Hà về chuyến đạp xe từ Nam ra Bắc (Ảnh chụp màn hình)

