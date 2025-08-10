Cặp "đôi chồng 1m37 lấy vợ 1m62 xinh như Hoa hậu" ở Hải Phòng sau hơn 3 năm kết hôn: Liên tục đón tin vui

3 năm trước, những hình ảnh về đám cưới của cặp đôi Trịnh Văn Phong (34 tuổi, quê ở Hải Dương, sau sáp nhập vào TP.Hải Phòng) và Huyền Diệu (25 tuổi, quê ở Thanh Hóa) đã gây xôn xao dư luận. Bởi giữa anh Phong và chị Diệu có sự chênh lệch lớn về ngoại hình. Anh Phong bị mắc bệnh thiếu hormone tăng trưởng nên chỉ cao 1m37 còn chị Diệu cao 1m62, gương mặt xinh xắn.

Trải qua 3 năm yêu thương, tìm hiểu, vượt lên những rào cản, khó khăn, sự e dè, phản đối của cha mẹ chị Diệu, những nghi hoặc của người đời, cặp đôi một lòng cùng nhau xây dựng tổ ấm. Khi con gái quyết tâm, bố mẹ chị Diệu cũng mở lòng đón nhận chàng rể.

Vợ chồng anh Phong và chị Diệu.

Chuyện tình yêu, hôn nhân của cặp đôi từng nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Vào một ngày mùa Xuân năm 2022, anh Phong và chị Diệu chính thức nên duyên vợ chồng. Ngoài hai bên gia đình, bạn bè cô dâu, chú rể, rất đông bà con lối xóm, người dân hiếu kỳ đã đến chung vui, chúc phúc cho cặp đôi đặc biệt này.

Anh Phong từng chia sẻ rất mong được làm cha song không dám nói trước điều gì. Thế nhưng, chỉ 1 tháng sau đám cưới, đôi vợ chồng son đã đón tin vui khi chị Diệu mang thai. 9 tháng 10 ngày sau họ chào đón cô con gái đầu lòng, xinh xắn, đáng yêu.

Gặp lại anh Phong, chị Diệu sau hơn 3 năm kết hôn, nhiều người bất ngờ, mừng rỡ khi biết họ lại tiếp tục đón tin vui nữa. Chia sẻ với chúng tôi, anh Phong cho biết bà xã hiện đang mang thai con thứ 2 ở những tuần cuối. Chỉ còn ít ngày nữa là gia đình sẽ đón thêm thành viên mới.

Không lâu sau đám cưới, họ nhận tin vui và chào đón con gái đầu lòng.

Cô bé xinh xắn, kháu khỉnh, đáng yêu.

Anh Phong tâm sự, khi con gái lớn đã cứng cáp, vợ chồng anh lên kế hoạch sinh con thứ 2. Giống như lần đầu, điều mong muốn của họ đến rất nhanh. Nhận tin vợ bầu lần 2, anh Phong bày tỏ: “Vui lắm, vui hơn cả lần đầu”.

Lần mang thai thứ 2 với chị Diệu có chút vất vả hơn khi bị nghén nhiều, đến gần ngày sinh nở cũng vẫn còn nghén. Thương vợ vất vả, anh Phong chăm sóc bà xã chu đáo. Sợ con mang gen giống như mình và để đảm bảo bé được chào đời khỏe mạnh, bình an, anh Phong đã đưa chị Diệu đi làm tất cả các xét nghiệm, sàng lọc. May mắn, mọi thứ đều ổn.

Hiện con gái lớn của anh Phong đã được 3 tuổi. Hai vợ chồng sống cùng bố mẹ nên được ông bà đỡ đần nhiều nên hai vợ chồng không quá bận rộn.

Tới đây, gia đình anh Phong, chị Diệu sẽ đón thêm thành viên mới.

Cặp đôi đã gắn bó được hơn 3 năm và có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc bên nhau.

Anh Phong hiện là chủ một tiệm mua bán, sửa chữa điện thoại, công việc ổn định, có thể giúp anh lo được cho gia đình. Từ sau khi sinh con đầu lòng, chị Diệu đã đóng cửa tiệm nail, ở nhà chăm sóc con và phụ giúp chồng bán hàng.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau 3 năm gắn bó với bà xã xinh đẹp, anh Phong tâm sự cuộc sống có hơi vất vả hơn một chút song rất hạnh phúc, yên bình. Anh cảm thấy rất may mắn vì có được người vợ yêu thương chồng con, biết chăm lo cho gia đình, khéo léo trong đối nhân xử lý. Hai vợ chồng rất hồi hộp, mong chờ và đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chào đón thành viên mới.

Ảnh: NVCC