Cặp đôi chạy xe máy giơ chân đạp 2 học sinh ngã văng xuống đường: Danh tính khiến tất cả bất ngờ

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h43' chiều ngày 7/5 trên đoạn đường thuộc phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm đó, 2 học sinh đang đèo nhau trên xe đạp điện, thì một chiếc xe máy lưu thông cùng chiều lao vút lên chạy song song. Người ngồi sau giơ chân đạp vào trúng người 2 học sinh này. Cú đạp khiến em học sinh cầm lái bị bất ngờ, mất kiểm soát, cả người và xe ngã văng xuống đường.

Đoạn clip ghi lại tình huống sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến người xem vô cùng bức xúc, phẫn nộ vì người lớn lại có hành xử như vậy.

Tuy nhiên qua xác minh của công an phương Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương) thì các em đều là học sinh cấp 2 trên địa bàn thành phố Thuận An và quận 12 (Tp. Hồ Chí Minh)

Khoắc khắc người ngồi sau xe máy giơ chân đạp 2 học sinh đi xe đạp ngã văng xuống đường

Cụ thể, theo thông tin trên báo Lao Động thì 2 em học sinh bị đạp ngã là N.H.L và N.N.Q (học sinh lớp 9 ở phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An). Người ngồi sau xe máy đạp ngã gây nguy hiểm là em P.V.T.T (cũng là học sinh lớp 9 nhưng ở quận 12, TPHCM.).

Vào ngày 7/5, P.V.TT đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại nói N.H.L và N.N.Q đang đánh nhau với một người bạn của em. P.V.T.T đã lấy xe máy chạy tới rồi cùng một bạn nữ đi tìm 2 học sinh kia.

Khi đến đoạn Đường 3/2, thuộc khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, P.V.T.T áp sát và đạp vào xe đạp điện khiến 2 học sinh này ngã xuống đường. Rất may, cả 2 học sinh không va đập vào biển báo trên đường và chỉ bị trầy xước ngoài da.

Căn cứ vào các chứng cứ, tình tiết trong vụ việc, công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.V.T.T về hành vi "Xâm hại đến sức khỏe của người khác".

Ngoài ra, công an cũng làm việc và đề nghị BGH các trường tăng cường giáo dục, nhắc nhở và có hình thức xử lý phù hợp dể hạn chế tình trạng bạo lực học đường.