Cặp diễn viên bất ngờ tuyên bố kết hôn ngay đầu năm mới, công bố bộ ảnh ngọt lịm kèm lời ngỏ xúc động

Sáng 11/2, tờ TVReport đưa tin 2 diễn viên Hàn Quốc Moon Ji In (The Doctors) và Kim Ki Ri (Welcome to Waikiki) bất ngờ tuyên bố kết hôn ngay ngày đầu năm mới, khiến công chúng phát sốt. Theo nguồn tin, 2 nghệ sĩ sẽ tổ chức hôn lễ và chính thức về chung 1 nhà vào tháng 5 năm nay.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Moon Ji In đăng loạt ảnh thân mật, ngọt ngào bên tài tử Kim Ki Ri, đồng thời dành tặng chồng sắp cưới nhiều lời khen "có cánh": "Anh ấy rất chu đáo, luôn quan tâm và lo lắng cho tôi. Cuối cùng tôi cũng tìm được người đàn ông cho mình can đảm trong cuộc sống và có thể cùng tôi bước tiếp bất chấp những thời khắc khó khăn". Trong khi đó, Kim Ki Ri cũng chia sẻ lên Instagram cá nhân khung hình đầy tình cảm bên vị hôn thê, còn bày tỏ niềm háo hức mong chờ được xây dựng, vun đắp tổ ấm hạnh phúc cùng cô. Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt gửi tới 2 diễn viên những lời chúc mừng tốt đẹp, chân thành.

Moon Ji In - Kim Ki Ri xác nhận tổ chức đám cưới trong năm nay, đồng thời công bố loạt ảnh hạnh phúc trên trang cá nhân

Trong loạt hình mới được chia sẻ, cặp vợ chồng sắp cưới gây sốt với khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn như poster phim ngôn tình. Không chỉ nắm tay thân mật, Moon Ji In - Kim Ki Ri còn dành cho đối phương ánh mắt thâm tình, đắm đuối đúng kiểu đang đắm chìm trong tình yêu

Moon Ji In chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2006 qua tác phẩm điện ảnh mang tên Parade. Trong gần 18 năm hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả nhớ đến nhờ những vai diễn ấn tượng ở loạt phim truyền hình ăn khách như It’s Okay, That’s Love (2014), The Doctors (2016)...

Trong khi đó, Kim Ki Ri ra mắt Kbiz vào năm 2006 với tư cách diễn viên hài. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ nổi tiếng khắp Hàn Quốc nhờ show hài kịch ăn khách Gag Concert. Kim Ki Ri chính thức lấn sân đóng phim truyền hình kể từ năm 2013, ghi dấu ấn trong lòng công chúng ở nhiều tác phẩm như Welcome To Waikiki, Dae Jang Geum Is Watching...

Cặp đôi Moon Ji In - Kim Ki Ri nhận được nhiều tình cảm từ công chúng sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật

Nguồn: Koreaboo