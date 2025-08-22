Cặp chiến sỹ trao nụ hôn gây sốt mạng trong buổi tổng hợp luyện A80 là ai?

Khoảnh khắc này khiến cộng đồng mạng “tan chảy” bởi sự ngọt ngào, đáng yêu xen lẫn hài hòa với cảm xúc tự hào, sự hòa quyện giữa hạnh phúc riêng và niềm vui chung của dân tộc trong không gian lịch sử - Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Nhân vật chính trong bức ảnh là chiến sỹ Vũ Đình Khôi (29 tuổi, thuộc khối Đặc nhiệm dù – khối Chiến sỹ giải phóng quân) và chiến sỹ Nguyễn Thị Bích Loan (24 tuổi, khối Nữ chiến sỹ biệt động). Cả hai đều làm nhiệm vụ trong buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình ngày 21/8, chuẩn bị cho sự kiện diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Với họ, được tham gia sự kiện A80 là niềm vinh dự, tự hào lớn, và việc có thể đồng hành trong nhiệm vụ quan trọng này là một kỷ niệm quý giá khó có được.

Đình Khôi trao nụ hôn đặc biệt cho Bích Loan trong buổi tổng hợp luyện. (Ảnh: Znews)

Trong bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội , Đình Khôi hôn nhẹ lên trán Bích Loan giữa quảng trường lịch sử, cả hai đều mặc quân phục chỉnh tề; xung quanh họ là những chiến sỹ khác cũng đang chuẩn bị để bước vào buổi hợp luyện. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng đây chính là “nụ hôn kỷ niệm” đáng nhớ nhất mùa A80, vừa ngọt ngào vừa mang ý nghĩa thiêng liêng khi diễn ra tại nơi ghi dấu nhiều mốc son lịch sử của dân tộc.

"Nụ hôn trán nhẹ nhàng ấy như một điểm nhấn lãng mạn, cho thấy niềm hạnh phúc giản dị của những người lính trẻ hòa trong hạnh phúc của cả dân tộc kiên cường suốt nhiều thế hệ đoàn kết cùng nhau giữ độc lập và tự do, xây dựng đất nước hùng cường"; "Họ là người yêu và cũng là đồng chí, đồng đội. Thật tuyệt vời khi những người yêu nhau cùng đứng trong hàng ngũ bảo vệ đất nước"; “Tình yêu trong quân ngũ thật đáng trân trọng”; “Nụ hôn giữa Quảng trường Ba Đình, quá đẹp và quá ý nghĩa”.

"Hình ảnh nụ hôn ngọt ngào tại Quảng trường Ba Đình không chỉ là kỷ niệm đẹp của riêng hai người, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp, trong màu áo lính, bên cạnh tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc, vẫn có những phút giây yêu thương đời thường, trong sáng và chân thành"; "Nụ hôn đặc biệt này sẽ còn được nhắc đến như một trong những khoảnh khắc lãng mạn nhất mùa diễu binh A80".. ., cư dân mạng chia sẻ cảm nghĩ về bức ảnh.

Nhiều bình luận gọi họ là “cặp đôi chiến sỹ đẹp nhất mùa A80”. Rất nhiều lời chúc ngọt ngào gửi đến họ: "Chúc hai chiến sỹ mãi mãi bên nhau, tình yêu trường tồn như tình yêu đất nước"; "Chúng tôi mong một đám cưới, họ sẽ nhận được sự chúc phúc của không chỉ người thân, đồng đội mà còn cả người dân"...

Cặp đôi tự hào vì cùng tham gia sự kiện trọng đại của đất nước. (Ảnh: Znews)

Chia sẻ về bức ảnh đang “viral”, Đình Khôi cho biết: “Chúng mình đều đóng quân ở phía Nam, đây là lần đầu tiên đến Lăng Bác nên chỉ muốn tranh thủ ghi lại một tấm hình kỷ niệm; sợ rằng trong các buổi sơ duyệt hay tổng duyệt sau này không có nhiều thời gian để gặp nhau”.

Khôi và Loan đã yêu nhau được khoảng 8 tháng. Trước đó, họ từng cùng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam. Khi cùng nhận nhiệm vụ trong sự kiện A80, dù thuộc hai khối khác nhau, cuối tuần nào Khôi cũng cố gắng sang thăm bạn gái, động viên trong suốt quá trình tập luyện căng thẳng.

Tình yêu của họ vì thế có sự song hành với trách nhiệm thiêng liêng của người chiến sỹ, chính điều này khiến bức ảnh gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Nhiều người thân, bạn bè và đồng đội nhìn thấy cặp đôi trên mạng gửi lời chúc mừng.

Cả Đình Khôi và Bích Loan đều khá bất ngờ khi khoảnh khắc riêng tư của mình được chia sẻ rộng rãi đến vậy; và họ cảm thấy hạnh phúc khi tình yêu của mình nhận được sự đồng cảm, ủng hộ, nhất là trong những ngày lịch sử khi trái tim đều rưng rưng hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc giản dị nhưng hạnh phúc bên nhau. Với họ, mỗi giây phút ở cạnh nhau đều rất quý giá, bởi đặc thù công việc trong quân ngũ khiến họ ít được gặp gỡ. Cùng xem một số hình ảnh tình cảm khác của hai chiến sỹ Đình Khôi và Bích Loan:

Hồi tháng 4, cả hai chiến sỹ đều vinh dự tham gia sự kiện A50. (Ảnh: NVCC)

Họ luôn quan tâm, chăm sóc nhau trong thời gian nghỉ ngơi. (Ảnh: NVCC)

Cặp đôi yêu nhau được 8 tháng. (Ảnh: NVCC)

Bích Loan tự hào khi bạn trai cũng là đồng đội, đồng chí. (Ảnh: NVCC)

Hình ảnh đời thường giản dị, đáng yêu của cặp đôi. (Ảnh: NVCC)



