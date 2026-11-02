Cặp chị - em mới toang đầu năm nay lại tái hợp, lộ hint tình ái từ công viên đến phòng gym sau drama đòi danh phận ầm ĩ showbiz

Cặp diễn viên này từng có thời gian căng thẳng đến chia tay. Nhưng nay họ lộ chi tiết đã hàn gắn tình cảm.

Tống Dật và Bạch Kính Đình là cặp đôi "phim giả tình thật" ồn ào nhất showbiz Hoa ngữ. Trong thời gian bên nhau, nhà gái làm đủ mọi cách để có danh phận chính thức, còn nhà trai thì luôn né tránh im lặng trước mọi câu hỏi về chuyện tình cảm. Đến ngày Valentine 14/2 năm nay, Tống Dật gây náo loạn showbiz với chuỗi động thái đòi danh phận trên mạng xã hội. Cô đăng tải hình ảnh check-in tại cùng nhà hàng với Bạch Kính Đình, thay 1 lượt 3 ảnh bìa cặp đôi gấu hoạt hình đang yêu đương trên trang cá nhân, đồng thời đăng tải hình ảnh đeo nhẫn ngón áp út. Trước việc Tống Dật làm ầm ĩ, Bạch Kính Đình vẫn trốn biệt tăm. Cặp đôi sau đó được cho biết chia tay trong căng thẳng vì Bạch Kính Đình nhất quyết không chịu công khai chuyện yêu đương.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10, nguồn tin trong showbiz tiết lộ cặp tình nhân này đã tái hợp. Soi trang cá nhân của Tống Dật và Bạch Kính Đình, cư dân mạng cũng phát hiện cả hai gần đây cùng mặc một kiểu áo gile và còn xuất hiện tại cùng một công viên, phòng gym! Sau đó, 1 tài khoản MXH đăng tải hình ảnh Bạch Kính Đình đưa Tống Dật đi đám cưới bạn thân từ thuở thơ ấu của nam diễn viên vào giữa tháng 9. Xuất hiện tại đám cưới, cả hai đều đeo khẩu trang che mặt và ngồi cách nhau 1 cái ghế. Điều này càng khiến dân tình tin rằng cặp sao đã "gương vỡ lại lành".

Tống Dật - Bạch Kính Đình được cho biết đã quay về bên nhau. Ảnh: Sina.

Họ bị phát hiện "check-in" tại cùng 1 phòng gym, cùng 1 công viên. Ảnh: Sina.

Giữa tháng 9, nam diễn viên còn đưa Tống Dật đi ăn cưới bạn thân. Ảnh: Weibo.

Cặp đôi hơn kém nhau 4 tuổi Tống Dật và Bạch Kính Đình lộ chuyện hẹn hò vào tháng 11/2022. Thời điểm đó, họ đang cùng quay bộ phim Trường Phong Độ. Theo nguồn tin trong showbiz Hoa ngữ, Bạch Kính Đình và Tống Dật đều nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cả 2 đưa đối phương về ra mắt gia đình và nhận được sự ủng hộ của cha mẹ.

Cặp sao đã ra mắt phụ huynh của nhau. Ảnh: Sina.

Bước sang năm 2026, cặp sao chia tay. Theo Lưu Đại Chùy, paparazzi theo đuôi hai nghệ sĩ thời gian dài thì không còn thấy họ không gặp gỡ, đi chơi cùng nhau như trước nữa. Đáng chú ý, từ tháng 5/2025, showbiz Hoa ngữ râm ran tin đồn Tống Dật và Bạch Kính Đình rạn nứt. Nam diễn viên được cho là đã chủ động đòi chấm dứt mối quan hệ với Tống Dật để chuyển hướng sang theo đuổi "nữ thần thanh xuân" Chương Nhược Nam. Nhiều nguồn tin tiết lộ rằng "mỹ nhân cổ trang" đã sớm nhận ra sự thay đổi nơi bạn trai. Trong suốt thời gian Bạch Kính Đình cùng Chương Nhược Nam ghi hình cho dự án Khó Dỗ Dành, Tống Dật liên tục có mặt tại phim trường nhằm mục đích thăm nom và "khẳng định chủ quyền".

Chưa dừng lại ở đó, ngay từ đầu năm 2025, Tống Dật đã liên tục đăng tải những hình ảnh diện đồ đôi như một động thái ẩn ý công khai chuyện tình cảm. Thế nhưng, trái ngược với sự chủ động của bạn gái, Bạch Kính Đình lại tỏ ra vô cùng hờ hững và né tránh việc cho cô một danh phận chính thức. Mối quan hệ vì thế mà nảy sinh hàng loạt trục trặc, để rồi cuối cùng đi đến cái kết "đứt gánh giữa đường".

Bạch Kính Đình nhất quyết không thừa nhận Tống Dật là bạn gái mình sau hơn 3 năm yêu khiến mối quan hệ tình cảm đổ vỡ. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu