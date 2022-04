Cao thủ võ Việt sở hữu tuyệt kỹ "dị" & màn thị uy khiến chục tên giang hồ kinh hồn bạt vía

GIANG HỒ KHÉT TIẾNG CHỢ AN ĐÔNG CŨNG PHẢI NGÁN

Đó là câu chuyện xảy ra cách đây hơn 40 năm về trước tại khu chợ An Đông (Quận 5, TP.HCM), đến tận bây giờ nhiều tiểu thương buôn bán lâu năm vẫn còn nhớ mãi. Một người võ sư hiền lành chất phác, thân hình mảnh khảnh tả xung hữu đột giữa vòng vây của hàng chục tên giang hồ và khiến chúng không thể nào đụng được vào người ông dù chỉ là một sợi tóc.

Ở Sài Gòn thời kỳ đầu sau giải phóng, xung quanh các khu chợ hoặc các bến xe thường xuyên có các băng nhóm giang hồ thay nhau làm loạn, ức hiếp người dân nghèo. Cùng với khu chợ Lớn thì chợ An Đông cũng nổi tiếng với nhiều băng cộm cán, gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân, nhất là các tiểu thương buôn bán.

Thuở ấy, có một gia đình vừa chuyển tới đây, sống trong một căn nhà nhỏ bên hông chợ mở sạp mua bán vải mưu sinh. Vào một buổi trưa năm 1981, cũng giống như bao ngày khác, có hai thanh niên mang vải tới bán. Người vợ xem chất liệu xong thì biết là hàng nội địa nên ngã giá thấp. Tuy nhiên, hai thanh niên kia cho rằng đây là loại vải nhập từ nước ngoài nên đòi hỏi một mức giá cao hơn. Khi thấy người chủ sạp nhỏ không đáp ứng được mức giá như mong đợi thì liền văng tục chửi bới với nhiều lời lẽ khó nghe.

Thấy vậy, người em trai ngồi gần đó lao ra can ngăn và yêu cầu hai thanh niên kia rời đi. Không những không đi mà bất ngờ hai thanh niên lao vào túm cổ áo và tấn công người em trai. Hai bên giằng co nhau khá lâu. Chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt, người đàn ông ngoài 30 tuổi đứng dậy can ngăn và nói nhẹ nhàng: "Chuyện không có gì đâu, tất cả bỏ qua hết đi".

Người đàn ông đó chính là võ sư Quan Vân Triều, còn nữ chủ sạp kia chính là vợ và em vợ của ông.

Võ sư Quan Vân Triều.

Hai tên thanh niên hậm hực bỏ đi nhưng vẫn không quên buông lời chửi bới và thách thức. Tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi thì một lát sau, sóng gió lại tiếp tục ập đến với gia đình nhỏ. Đó cũng là lúc bắt đầu một giai thoại được người dân chợ An Đông truyền tụng cho đến ngày nay.

Trở lại cùng với một đám giang hồ trên chục người trên tay cầm nào là dao, mã tấu, cây gậy… đứng quây kín cả chợ An Đông, mà mục tiêu nhắm đến chính là sạp vải của gia đình võ sư Triều.

Biết sắp có chuyện chẳng lành, ông lặng lẽ khẽ nói vào tai đứa em vợ: "Chạy lên lầu lấy "sợi dây thiết" xuống cho anh". Hiểu ý. Người em nhanh như chớp mắt cầm xuống loại "vũ khí bí mật" truyền tay cho người anh.

Ông đứng dậy bước ra phía trước một mình, bất ngờ đẩy vợ và người em lùi vô căn nhà, đóng sập cánh cửa sắt xuống, tạo ra tiếng động cực mạnh khiến đám giang hồ giật mình hốt hoảng.

"Thông thường, dân buôn bán xung quanh chợ thấy có chuyện gì là bu lại rất đông nhưng hôm ấy thì mệnh ai bỏ chạy, thậm chí có người còn chạy đến bỏ quên lại túi tiền ngay tại sạp. Họ sợ hãi khi thấy có quá đông người với đầy đủ các loại vũ khí kéo đến kiếm chuyện", vợ võ sư Triều nhớ lại.

Trước đám giang hồ chợ búa, võ sư Triều không hề run sợ mà bắt đầu thi triển thứ "tuyệt kỹ" mà nhóm người kia cũng không thể hình dung được là loại binh khí gì. Khi chúng lao vào khoảng cách còn khoảng 2 mét thì hai tay ông tung binh khí, một tiếng "rẻng" vang lên, hai sợi "song thiết" chói lóa kết hợp với âm thanh nghe sắc lẹm khiến đám giang hồ phải khựng lại.

Cặp song thiết sắc lẹm vừa tung ra thì làm đứt ngay những sợi dây dù cột quanh các tấm bạt che chắn xung quanh các sạp gần đó Khung cảnh hoang tàn giữa khu chợ An Đông khiến ai nấy khi nhớ lại đều cảm thấy kinh hãi.

Bọn giang hồ tìm đủ mọi cách vẫn không thể nào tiếp cận được người võ sư với cặp song thiết trên tay. Chúng cũng chẳng thể nhìn ra được món vũ khí ông sử dụng là loại gì, chỉ toàn nghe thấy tiếng gió rít vù vù kèm với ánh sáng lóa từ những thanh sắt ngắn kết hợp lại.

Cuối cùng, tất cả đều quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn lại với vẻ mặt khiếp đảm. Trực tiếp chứng kiến sự việc từ đầu, vợ võ sư Triều là chị Nguyễn Tuyết Dân nói: "Nếu lúc đó ổng mà cầm dao hoặc một binh khí nào khác mà không phải là song thiết thì chắc chắn bọn giang hồ kia sẽ lao vào, sẽ có đổ máu.

Ai cũng đồn rằng giang hồ chợ An Đông trước giờ chưa khi nào bỏ chạy cả. Nhưng lần này, tên cầm đầu bỏ chạy trước thì những người đàn em cũng buông vũ khí mà chạy theo.

Chúng không biết trên tay ổng cầm cái gì mà cứ sáng rực, tốc độ thì nhanh khủng khiếp nên mới sợ hãi đến vậy".

Hai ngày sau, đám giang hồ quay lại ngỏ lời xin lỗi. Vốn bản chất hiền lành, võ sư Quan Vân Triều không chấp nhặt chuyện cũ và bắt tay giảng hòa. Cuối cùng, đám giang hồ kia mới ngỡ ra được loại binh khí mà võ sư Triều cầm trên tay chính là song thiết – binh khí gia truyền của phái võ Nam Tông được cố võ sư Lê Văn Kiển truyền lại.

Song thiết là tuyệt kỹ chân truyền của võ phái Nam Tông.

TUYỆT KỸ "DỊ" TƯỞNG ĐÃ THẤT TRUYỀN

Võ sư Quan Vân Triều sinh năm 1950 tại Trà Vinh, mồ côi mẹ từ nhỏ. Ông sống cùng người cô, mãi đến năm 16 tuổi ông mới lên Sài Gòn tiếp tục đi học. Vốn có niềm đam mê võ thuật, võ sư Triều khi ấy là còn là cậu thiến niên mới lớn, rong đuổi khắp Sài Gòn để tầm sư học đạo.

Cơ duyên đưa Quan Vân Triều gặp võ sư Lê Văn Kiển (tức Tám Kiển), ngưỡng mộ sư phụ với tinh thần giáo dục đạo đức, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống nên võ sư Triều quyết tâm theo học. Nhờ có tố chất cũng như tinh thần ham học hỏi, say mê với võ nghệ nên ông được sư phụ yêu mến và tận tình chỉ bảo.

Theo nhiều nguồn tư liệu ghi chép, võ sư Lê Văn Kiển sinh năm 1917 quê gốc ở Sóc Trăng, từ nhỏ đã theo học quyền cước do thân phụ chỉ dạy. Về sau khi lên Sài Gòn, ông tiếp tục được thọ giáo võ sư Lai Quý của môn phái Bạch Hạc Quyền có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Võ sư Lê Văn Kiển đặc biệt tinh thông nhiều loại binh khí để sử dụng khi giao chiến, trong số đó nổi danh nhất là song thiết. Ông cũng là chưởng môn sáng lập phái Nam Tông tại Sài Gòn – Chợ Lớn sau khi học thêm Thiếu Lâm Nam Phái và tuyệt kỹ Thụy Thượng Phiêu của một thiền sư trên núi Thất Sơn (An Giang).

Võ sư Triều thi triển song thiết.

Khi nhắc đến phái Nam Tông giới võ lâm không thể không nói đến tuyệt kỹ song thiết, một loại binh khi đặc trưng nhất của võ phái mà rất ít người sử dụng thuần thục. Với riêng tuyệt kỹ này, võ sư Tám Kiển không tùy tiện dạy cho người ngoài.



Võ sư Quan Vân Triều chính là một trong số ít đệ tử may mắn được sư phụ truyền dạy và đến nay được xem là truyền nhân cuối cùng còn lưu giữ tuyệt kỹ tưởng đã thất truyền này.

Theo võ sư Triều, song thiết chỉ được sư phụ truyền lại cho số ít đệ tử vì nghi ngại về độ sát thương rất cao. "Song thiết gồm hai sợi dây xích, mỗi dây có 5 khúc, mỗi khúc là một lưỡi dao nhỏ bén hai cạnh dài 90cm, nối lại với nhau bởi cán dài 20cm và những khoen tròn, riêng lưỡi dao ở cuối sợi dây dày hơn và nhọn dùng để đâm. Binh khí này có thể xếp gọn bỏ vào túi quần, có thể đánh cận chiến hay tấn công đối phương ở tầm xa một cách dễ dàng và hiệu quả".

Về kỹ thuật, song thiết bao gồm các thế như loan, đâm, chụp dây, tung dây, hất dây, vừa đánh vừa xoay người từ trước ra sau và ngược lại. Khi tung ra để tấn công hay thu về phòng thủ thường ít có sơ hở.

"Tất cả những binh khí khác như dao, mã tấu, gậy… khi lao vô đều bị song thiết "khử" hết. Trước khi mình đánh trúng binh khí đối phương thì họ đã bị chấn thương nặng rồi", võ sư Triều tiết lộ về tính thực dụng. Cũng theo ông, vì tính sát thương quá cao nên tuyệt kỹ binh khí này chỉ truyền dạy trong nội bộ. Hiện nay có nhiều môn phái cũng có dùng, nhưng không phải chính gốc Nam Tông.

Võ sư Quan Vân Triều.

Võ sư, nhà nghiên cứu võ thuật Hồ Tường (Chưởng môn phái Tân Khánh Bà Trà) từng tiết lộ kỹ thuật khó nhất của song thiết là loan dây và chụp dây (thu dây). Khi loang dây, hai cánh tay phải luôn cặp sát hông, cổ tay thật dẻo, đường loan phải tròn, đều, che kín thân người. Chụp dây cần chính xác, khéo léo và nhanh gọn. Song thiết tất nhiên có độ sát thương rất cao.

Hiện nay, ở tuổi ngoài thất tuần, võ sư Quan Vân Triểu vẫn giữ được phong cách chính nghĩa của một người luyện võ. Ông chọn cách sống không ồn ào, khoai trương. Với ông cuộc sống đơn giản là mỗi ngày lên võ đường và giảng dạy cho các môn sinh những nét tinh túy của võ cổ truyền Việt Nam.



https://soha.vn/cao-thu-vo-viet-so-huu-tuyet-ky-di-man-thi-uy-khien-chuc-ten-giang-ho-kinh-hon-bat-via-20220401142411707.htm