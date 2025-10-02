HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cao Bằng: Vượt mưa lũ, xuyên đêm đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn

Nguyễn Duy Chiến |

Chiều tối 1/10, các lực lượng cứu trợ thiên tai xã Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn.

Chiều tối 1/10, UBND xã Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo khẩn cấp từ gia đình bà Đàm Thị Hồi (SN 1989), trú tại xóm Nà Riềng, xã Phục Hòa về việc bà Hồi có dấu hiệu chuyển dạ và cần được đưa đến bệnh viện gấp. Tuy nhiên, các tuyến đường ra khỏi xóm bị nước lũ dâng cao, chảy xiết, hoàn toàn cô lập.

Cao Bằng: Vượt mưa lũ, xuyên đêm đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn- Ảnh 1.

Vượt qua đêm tối, mưa lũ, sản phụ đã được đưa đến bệnh viện an toàn.

Nhận được tin báo, chính quyền và lực lượng chức năng đã lập tổ công tác đến nhà sản phụ trong điều kiện nước lũ đã tràn qua đường trơn trượt, ngập sâu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vượt qua mọi khó khăn, lực lượng chức năng xã Phục Hòa đã kịp thời cùng gia đình dùng bè mảng đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm của lực lượng cứu trợ xã Phục Hoà đã được gia đình sản phụ cũng như nhân dân địa phương ghi nhận, hoan nghênh.

Sau khi lội nước “bì bõm”, cần làm ngay 4 điều sau kẻo bệnh tật tìm đến
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại