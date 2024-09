Cảnh xuống cấp của Nhà máy xi măng Hữu Nghị sau tuyên bố phá sản

Tuy nhiên, đến ngày 13/11/2023, DNTN Hưng Việt nhận được công văn của Công ty Cổ phần tài nguyên và môi trường An Phú (Cty An Phú), trong đó Cty An Phú cho rằng các tài sản trong danh mục đấu giá tại Công ty Cổ phần Xi măng Hữu Nghị giống với các tài sản mà Cty An Phú đã trúng tại cuộc đấu giá ngày 8/11/2021, do Chi cục Thi hành án Dân sự TP Việt Trì tổ chức. Do đó, cuộc đấu giá lô tài sản vừa nêu của Công ty Cổ phần xi măng Hữu Nghị bị tạm dừng.