Cảnh tượng tình cờ bắt gặp tại 1 quầy bánh kẹo Tết khiến tôi ngán ngẩm: Vẫn có nhiều cha mẹ tưởng khôn lỏi là thông minh!

Giữa không khí hối hả của những ngày cận Tết, khi dòng người đổ xô về các khu chợ để sắm sửa, tôi đã vô tình chứng kiến một câu chuyện nhỏ nhưng để lại nỗi suy tư kéo dài về cách giáo dục con trẻ.

"Chiến tích" nhỏ bên sạp bánh kẹo

Tại một sạp bánh kẹo rực rỡ sắc màu ở góc chợ, tôi bắt gặp hai mẹ con nọ đang chọn đồ. Người bán hàng vừa đon đả chào khách, vừa thoăn thoắt đóng gói, cân đo cho những vị khách đang vây quanh. Nhân lúc chủ hàng quay lưng lấy thêm túi nilon, người mẹ nhanh tay bốc một vốc kẹo đầy, nhét vội vào chiếc túi khoác trên vai cậu con trai chừng 7-8 tuổi.

Hai mẹ con họ nhìn nhau nháy mắt và nở một nụ cười đầy đắc ý. Trong mắt người mẹ ấy, có lẽ đó chỉ là một "mánh khóe" nhỏ, một chút "khôn ngoan" để hời thêm vài viên kẹo giữa lúc phiên chợ đông đúc. Nhưng chị không hề biết rằng, chính cái nháy mắt ấy đã vô tình dập tắt những hạt mầm trung thực trong lòng đứa trẻ.

Khi "khôn ranh" bị lầm tưởng là "thông minh"

Nhiều phụ huynh hiện nay vẫn thường nhầm lẫn giữa sự thông minh và sự khôn lỏi. Họ tự hào khi con mình biết "lách luật", biết lấy phần hơn về mình mà không bị phát hiện. Hành động của người mẹ trên là minh chứng điển hình cho lối tư duy: "Chỉ là vài viên kẹo, có đáng là bao?".

Sự thật là: Giá trị của vốc kẹo có thể chỉ vài nghìn đồng, nhưng cái giá phải trả cho nhân cách của đứa trẻ là không thể đong đếm. Khi trẻ chứng kiến cha mẹ, hình mẫu lớn nhất của cuộc đời mình thực hiện hành vi gian dối, chúng sẽ mặc định hiểu rằng: Để có được lợi ích, ta có thể đánh đổi bằng sự trung thực.

Tết là dịp để dạy trẻ về sự sẻ chia, lòng biết ơn và những nét đẹp truyền thống. Thế nhưng, nếu chúng ta gieo vào đầu trẻ tư duy "ăn cắp vặt" dưới cái mác "khôn ngoan", chúng ta đang trực tiếp nuôi dưỡng một lối sống thiếu trách nhiệm và ích kỷ.

Trẻ em vốn như tờ giấy trắng. Mọi hành vi của cha mẹ đều là nét vẽ lên cuộc đời con. Một đứa trẻ biết lấy trộm viên kẹo hôm nay, nếu không được uốn nắn, hoàn toàn có thể gây ra những sai lầm lớn hơn trong tương lai. Và c ái nháy mắt đồng lõa giữa mẹ và con chính là "giấy phép" cho sự dối trá lên ngôi.

Vốc kẹo của người mẹ ấy có thể giúp chị "lời" thêm một chút vật chất trong giỏ đồ Tết, nhưng chị đã "lỗ" nặng trong việc giáo dục con người. Đừng để sự tinh ranh nhất thời tước đi cơ hội được sống ngay thẳng của con trẻ. Hãy nhớ rằng: Cha mẹ chính là cuốn sách mà con cái đọc mỗi ngày.