Cảnh tượng thắt lòng trong đợt ngập lụt nghiêm trọng nhất năm 2025 do bão số 10 Bualoi

Lào Cai: Nước sông dâng trong đêm, nhiều khu vực ngập qua tầng 1

Theo thông tin từ báo Lào Cai, do mực nước các sông lên cao gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa to với cường độ lớn, sẽ xảy ra ngập úng tại một số khu vực xã, phường: phường Lào Cai, phường Cam Đường, xã Khánh Hòa, xã Lục Yên, xã Mường Lai, xã Phúc Lợi, xã Tân Lĩnh, xã Yên Bình, phường Yên Bái, phường Âu Lâu, phường Nam Cường, phường Văn Phú, xã Trấn Yên, xã Xuân Ái, xã Mậu A, xã Mỏ Vàng, xã Sơn Lương, xã Bảo Yên, xã Phúc Khánh, xã Bảo Hà, xã Quy Mông với độ sâu ngập từ 0,5 - 1,00 m, có nơi trên 2,00 m.

Clip: Đường Thanh Niên, phường Yên Bái chìm sâu trong nước (Nguồn: Báo Lào Cai)

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các khu vực sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông; sụt lún đất tại các khu vực có kết cấu đất kém trong tỉnh (các thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất được chi tiết đến cấp xã trong các bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Các địa phương có cầu treo, ngầm tràn trên các sông suối nhỏ cần cảnh báo người dân chú ý khi di chuyển qua ở thời điểm có mưa lũ lớn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: sông Thao tại Lào Cai cấp 2, sông Thao tại Yên Bái cấp 3, sông Chảy tại Bảo Yên chưa có cấp báo động.

Cảnh báo tác động của lũ, ngập lụt: Trong 06- 24 giờ tới lũ trên sông sông Thao tại Trạm Lào Cai xuống nhanh, trên sông Thao tại Trạm Yên Bái tiếp tục lên cao sau xuống nhanh gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, xói lở bờ sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

(Ảnh Trọng Bảo/ báo Dân tộc)

Nghệ An: Nhiều xã miền núi bị cô lập

Theo thông tin từ báo Tiền Phong online, do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi), xã miền núi Nghệ An chìm trong biển nước đục ngầu, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Ảnh hưởng cơn bão số 10 (Bualoi), trong chiều và đêm 29/9, nước lũ tại xã Quỳ Châu (Nghệ An), dâng cao 5-7m, có nơi gần chục mét, nhấn chìm bản làng, nhà cửa, ruộng đồng. Hàng trăm hộ dân địa phương phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Đảng ủy xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đây là cơn lũ lịch sử chưa từng xảy ra trên địa bàn. "Ông bà cao tuổi trong xã cũng khẳng định chưa bao giờ chứng kiến mực nước lên nhanh và cao đến như vậy. Nhiều xóm, bản bị nhấn chìm, cảnh tượng chưa từng có", ông Hoài chia sẻ. Nước lũ bao vây tứ phía, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản. Người đàn ông chèo thuyền trong nước lũ đục ngầu đi sát mái nhà. Nhiều nhà nước ngập lên tận mái. Lực lượng chức năng huy động thuyền để đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng. Đồng thời hỗ trợ di dời tài sản cho người dân. Đến sáng 30/9, nước đã rút dần song vẫn còn ở mức cao, gây chia cắt nhiều tuyến giao thông. Trong ảnh, quốc lộ 48 đoạn qua xã Quỳ Châu mênh mông biển nước.

Thanh Hoá: Nước lũ ập đến nhanh khiến nhiều người hoảng sợ cầu cứu trong đêm

Trong khi đó, tại Thanh Hóa, theo thông tin từ VTC News, đêm 29/9, rất đông người dân xã Nông Cống và Tượng Lĩnh đã đăng tải lên mạng xã hội những lời cầu cứu khẩn thiết khi nước lũ ập đến nhanh, cuốn trôi nhiều tài sản. Không ít hộ gia đình đã phải di chuyển lên tầng cao để tránh trú, chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu.