Cảnh tượng ở Hà Nội sáng 14/10

Theo bản tin phát đi hồi 8 giờ ngày 14/10 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa cho hầu khắp thành phố Hà Nội. Một số điểm có độ phản hồi cao 35-50dBz như xã Đoài Phương, xã Phúc Thọ, xã Ô Diên, xã Mê Linh, xã Thiên Lộc, xã Hòa Lạc, phường Sơn Tây,...

Trong khoảng 3 giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Ngay từ sáng sớm, nhiều khu vực tại Hà Nội đã có mưa dông

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, Hà Nội nằm trong khu vực chịu tác động từ một đợt không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn tây.

Từ sáng sớm ngày 14.10 đến hết ngày 15.10, dự báo Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 30 - 60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Theo đại diện cơ quan khí tượng, dự báo lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50mm, nên nguy cơ xảy ra lũ trên các hệ thống sông ở Bắc Bộ là rất thấp; ít khả năng ngập úng diện rộng.

Tuy nhiên, cảnh báo, cũng trong thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, với cường độ mưa lớn 30 - 50mm/giờ, có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ.

Theo dự báo, khu vực Hà Nội từ chiều tối 13.10 đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 30 - 70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m, sáng nay trên địa bàn thành phố có mưa nhỏ trên diện rộng.

Lúc 7h, lượng mưa đo được tại các khu vực phổ biến 10-50mm, cục bộ tại một số điểm như Mỹ Đức, Xuân Mai trên 60mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 13/10 đến 3h ngày 14/10 cục bộ có nơi trên 60mm như trạm Chợ Tràng (Nghệ An) 60,4mm, trạm Sơn An (Hà Tĩnh) 63,8mm, trạm Gia Vòng (Quảng Trị) 85,2mm, trạm Mô Rai (Quảng Ngãi) 64,4mm, trạm Cái Sao (An Giang) 87,4mm, trạm Tam Thôn Hiệp (TPHCM) 65,6mm...

Dự báo từ sáng sớm nay đến hết ngày 15/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 130mm; khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Tại Hà Nội, dự báo từ sáng sớm nay đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Theo dự báo, ngày và đêm 14/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa dông ở các khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.