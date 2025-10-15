Cảnh tượng lạ lùng trước nhiều cửa hàng ở Hà Nội khi giá vàng nhẫn tăng vượt 151 triệu/lượng

Trong phiên giao dịch chiều nay (15/10), giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt tăng mạnh. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn chạm mốc 148,1 - 151,1 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp khác cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn tăng trung bình 2 triệu đồng/lượng. Cụ thể, PNJ niêm yết ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng; Công ty SJC ở 143,7 – 145,9 triệu đồng/lượng; DOJI ở 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng; và Bảo Tín Mạnh Hải ở 145,6 – 147,4 triệu đồng/lượng.

Về vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu và DOJI cùng niêm yết giá ở mức 145,6 – 147,6 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ và Công ty SJC giữ giá quanh ngưỡng 146 - 148 triệu đồng/lượng.

Chiều 15/10, ghi nhận tại một cửa hàng vàng trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), hàng trăm người dân vẫn xếp hàng kín lối đi dù tấm biển "Hết vàng" đã được treo ngay trước cửa. Mặc dù nhân viên liên tục thông báo hiện chưa có vàng bán ra, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng sớm mua được khi cửa hàng nhập thêm hàng mới.

Một cửa hàng vàng đã để biển thông báo hết hàng vào trưa ngày 15/10

Tuy nhiên, phía bên ngoài cửa hàng vẫn có rất đông người dân ngồi chờ đợi, quyết không ra về

Nhiều người đã có mặt tại đây từ 3h sáng để xếp hàng

Từ đầu giờ chiều, khu vực trước cửa hàng luôn đông kín người. Nhiều người cho biết họ đã có mặt từ 3–4 giờ sáng để chờ mua vàng, lo ngại giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Cảnh chen lấn, xô đẩy thỉnh thoảng vẫn xảy ra, song phần lớn người dân cố gắng giữ trật tự, kiên nhẫn đợi đến lượt.

Sau nhiều giờ đứng chờ, không ít người tỏ ra mệt mỏi. Một số người ngồi bệt xuống vỉa hè nghỉ chân, số khác tranh thủ uống nước, ăn tạm chiếc bánh mang theo. Có người vừa quạt, vừa than "đứng từ sáng mà vẫn chưa đến lượt", song vẫn quyết không rời hàng vì sợ mất chỗ.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải xếp hàng chờ đợi suốt nhiều tiếng đồng hồ

Do lo ngại giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong những ngày sắp tới nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi

Ông H. (72 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, sáng nay ông đã đến cửa hàng từ sớm với mong muốn mua thêm vài chỉ vàng dù giá đã tăng mạnh. "Giá vàng mấy hôm nay leo thang, nhưng tôi nghĩ vẫn chưa đến đỉnh. Có chút tiền nhàn rỗi, tôi mua để phòng khi cần chứ không phải để đầu cơ," ông nói. Theo ông, với người lớn tuổi, vàng vẫn là kênh giữ tài sản an toàn và quen thuộc. "Đầu tư gì thì cũng phải vừa sức mình. Tôi không rành mấy thứ trên mạng, nên giữ vàng cho chắc," ông chia sẻ thêm.

Không riêng ông H., Cô Q cho biết cô đã nhiều ngày liên tiếp ra xếp hàng nhưng vẫn chưa mua được vàng. "Hôm nào cũng thấy người xếp hàng dài, có hôm đến nơi thì họ bảo hết hàng. Hôm nay tôi lại ra sớm hơn, dù phải chờ lâu nhưng tôi vẫn cố gắng đợi, mong là mua được ít".

Một số người dân cho biết họ đã xếp hàng liên tục tại cửa hàng này trong nhiều ngày gần đây

Một số người tranh thủ ngồi ngủ gục trong lúc chờ đợi

Theo ghi nhận, cửa hàng hiện chỉ thực hiện giao dịch mua vào, còn việc bán ra vẫn tạm ngừng do nguồn cung khan hiếm. Thời điểm mở bán trở lại chưa được xác định. Một nhân viên bảo vệ tại cửa hàng trên đường Cầu Giấy cho biết, lượng khách đến giao dịch trong những ngày gần đây tăng đột biến khiến cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải.

Khu vực để xe trước cửa hàng vàng luôn chật kín phương tiện

"Chúng tôi phải làm việc liên tục từ sáng sớm để vừa đảm bảo an ninh, vừa giữ trật tự cho người dân xếp hàng. Có người đến từ 4-5 giờ sáng, dù cửa hàng đã treo biển 'Hết vàng' nhưng vẫn kiên nhẫn chờ," người này nói.