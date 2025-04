Cảnh tượng khó tin: Động đất xảy ra khi đang phẫu thuật, bác sĩ làm điều khiến ai cũng khâm phục!

Ngày 28/3, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra tại Myanmar đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nằm cách tâm chấn khoảng 300 km. Trận động đất khiến nhiều nhà cửa bị hư hại và gây rung lắc mạnh tại các cơ sở y tế địa phương.

Trong đó một đoạn camera an ninh ghi lại từ phòng phẫu thuật tại bệnh viện Nhân dân Thuỵ Lệ vào thời điểm xảy ra trận động đất đã khiến nhiều người không khỏi xôn xao.

Clip ghi lại hiện trường vụ việc

Có thể thấy, do đang trong ca phẫu thuật nên các bác sĩ cùng bệnh nhân không thể di chuyển khỏi vị trí. Tuy nhiên, thay vì việc hoảng loạn hay sợ hãi, một bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật đã quyết định ngồi lại giữ chặt giường bệnh trong cơn rung chấn của động đất để bảo vệ an toàn cho người bệnh. Không lâu sau đó, cũng có hai người khác tiến đến tiếp tục giữ cùng để cố gắng duy trì sự an toàn và ổn định cho bệnh nhân.

Được biết, các bác sĩ tại bệnh viện Nhân dân Thuỵ Lệ đã chạy đua với thời gian để chuyển bệnh nhân đến nơi trú ẩn an toàn. Chỉ trong vòng 10 phút, hơn 400 bệnh nhân bao gồm cả những người già và trẻ sơ sinh đều đã được sơ tán thành công.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Trên các nền tảng mạng xã hội, cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y tế:

"Những người hùng thầm lặng! Thật sự khâm phục lòng dũng cảm và tận tâm của các bác sĩ và y tá trong tình huống nguy cấp này."

"Không ai bị bỏ lại phía sau, đúng nghĩa với tinh thần của ngành y. Cảm ơn các y bác sĩ đã luôn đặt sinh mạng bệnh nhân lên hàng đầu!"

"Xem video mà rơi nước mắt. Những con người ấy xứng đáng được tôn vinh!"

Trận động đất này đã gây thiệt hại đáng kể cho Thụy Lệ. Theo thống kê đến 19h ngày 28/3, chính quyền địa phương xác nhận 458 hộ gia đình với 1.705 nhân khẩu bị ảnh hưởng do nhà cửa hư hại.

Ngay sau động đất, chính quyền tỉnh Vân Nam đã nhanh chóng triển khai ứng phó khẩn cấp, tổ chức công tác cứu trợ và sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Các khu vực trọng điểm như bệnh viện, trường học và hồ chứa nước đều được kiểm tra an toàn. Tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Thụy Lệ Kinh Thành, hai người dân bị thương trong trận động đất đang được điều trị nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Công tác khắc phục hậu quả diễn ra khẩn trương. Điện đã được khôi phục tại các khu vực bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã tích trữ lượng lớn vật tư cứu trợ, bao gồm hơn 1.200 lều bạt, 3.300 giường gấp, 1.000 chiếc chăn và 702 bao gạo để hỗ trợ người dân. Hiện công tác cứu hộ, điều tra thiệt hại và di dời người dân vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Nguồn: Tân Hoa Xã, 163.com