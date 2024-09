Cảnh sát xuất hiện tại trụ sở kỳ lân công nghệ VNG, cổ phiếu “có biến”

Trong bối cảnh thị trường ảm đạm, diễn biến bất ngờ ghi nhận tại cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn chứng khoán. Mã VNZ của CTCP VNG có thời điểm giảm hết biên độ 15% trong đầu phiên chiều xuống 437.800 đồng/cp, thanh khoản đạt 9.500 đơn vị. Với giá trị lớn, việc giảm sàn đồng nghĩa mỗi cổ phiếu VNZ mất hơn 77.000 đồng/cp, thị giá theo đó trôi về đáy 19 tháng (từ tháng 2/2023).

Cổ phiếu VNZ rơi mạnh sau thông tin cảnh sát có mặt trong và ngoài trụ sở Công ty Cổ Phần VNG để thực hiện nhiệm vụ. Theo thông tin, trong ngày 6/9, khoảng 100 cảnh sát thuộc Công an TPHCM, Công an quận 7, xuất hiện ở Công ty Cổ phần VNG, nằm trong Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM.

Về VNG, Công ty được thành lập năm 2004, đang hoạt động trong 4 nhóm chính: Trò chơi trực tuyến, Zalo & AI, Thanh toán điện tử và Chuyển đổi số. Hiện nay, VNG có gần 3.600 nhân viên đang làm việc tại 11 thành phố trên toàn cầu.

Theo BCTC kiểm toán 2023, VNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.593 tỷ đồng - giảm 12% so với báo cáo tự lập. Khoản lỗ ròng của Công ty trong năm 2023 ở mức hơn 2.100 tỷ đồng, gấp đôi so với con số của năm ngoái. So với báo cáo tự lập vào mức 540 tỷ, con số lỗ ròng tăng gấp 4 lần. Nguyên nhân do thay đổi chính sách kế toán.