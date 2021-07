Cảnh sát tìm thấy gì trên người tử tù mắc Covid-19 trốn khỏi trại giam?

Ngày 16/7, tử tù Nguyễn Kim An, quê Ninh Thuận, được trinh sát Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM cho mặc đồ bảo hộ kỹ càng, đưa về trại tạm giam Chí Hoà - nơi hắn vừa trốn ra 3 hôm trước.

Đánh giá sự việc đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho người dân, Ban Giám đốc Công an TP HCM yêu cầu lãnh đạo PC02 cùng toàn bộ lực lượng cảnh sát hình sự lần theo dấu vết gã tử tù, truy lùng từng con hẻm, khu phố... Họ cũng nhận được sự hỗ trợ từ Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), Công an TP Thủ Đức và các quận huyện, cũng như đồng nghiệp các tỉnh giáp ranh.

Trinh sát chia nhau vào các bệnh viện dã chiến chữa trị Covid-19, khu cách ly... rà soát vì không loại trừ gã tử tù lợi dụng vào đây để ẩn náu. Lực lượng chức năng tại những chốt trạm kiểm soát trên địa bàn TP HCM cũng kiểm tra kỹ lưỡng người qua lại.

Camera an ninh ghi hình An mặc áo thun đen, quần jean, bịt khẩu trang, xách túi nylon, đi bộ khập khiễng (do bị thương trong lúc bỏ trốn) qua các tuyến đường ở quận 10, Tân Phú...

"Suốt cuộc chạy trốn An không có đồng phạm. Những ngày này thành phố giãn cách, vắng vẻ, anh ta lang thang nhiều tuyến đường xin tiền, đồ ăn. Khi bắt hắn, cảnh sát thu giữ điện thoại đời cũ và vài trăm nghìn đồng. An khai được người dân thương, cho", thượng tá Trần Văn Hiếu (Trưởng phòng PC02) thông tin trên báo VnExpress.

Hình ảnh tử tù do camera ghi lại

Vì tử tù An mắc Covid-19 nên việc truy xét bắt giữ đối tượng này được tính toán kĩ lưỡng, nhằm tránh tình trạng mất an toàn cho lực lượng, người dân.

Quá trình truy xét, cơ quan chức năng đã rà soát hàng trăm camera an ninh dọc các tuyến đường xung quanh nơi tử tù An vượt ngục để xác định hướng di chuyển của An. Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin báo từ phía người dân cung cấp hết sức có giá trị.

Từ những điều trên, công an đã lần ra được nơi tử tù đang tá túc ở TP Thủ Đức. Quá trình xác định nơi tá túc, Phòng PC02, Công an TP.HCM tính tới từng tình huống xảy ra khi bao vây bắt giữ tử tù này.

Bên cạnh kế hoạch bắt giữ, đơn vị còn tính tới việc đảm bảo an toàn cho người dân cũng như lực lượng, nhất là khi An là tử tù từng bị tuyên án tử hình với tội "Giết người" "Cướp tài sản". Thậm chí An còn đang mắc Covid-19 và có khả năng lây lan cho người nào tiếp xúc gần.

Khoảng 1h ngày 16/7, An đi bộ di chuyển từ con hẻm ra quốc lộ 1, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức thì lọt vào tầm ngấm của trinh sát. Cùng lúc này, trinh sát giả làm xe ôm cùng một số người khác giả vờ là người dân đi xe lại gần An.

Vừa giáp mặt An, trinh sát xác định đây chính là tử tù đã vượt ngục nên bỏ xe xông vào tìm cách bắt giữ An. An chống trả quyết liệt để tẩu thoát nhưng bị nhóm trinh sát khống chế hoàn toàn. Do thời điểm bắt giữ tử tù, khu vực khá vắng, lực lượng biết An mắc Covid-19 và để tránh lây lan dịch nên trinh sát đã chủ động mặc áo y tế cho An.



Tuy nhiên, khi khống chế, cơ quan chức năng mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang phòng chống dịch cho An thì An vùng vẫy chống đối làm rách đồ bảo hộ. Lực lượng chức năng buộc phải tạm quấn băng keo khống chế, che màn lưới bảo hộ cho An, ghi nhận của PV báo DN&TT.



Tổng hợp